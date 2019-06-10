ФСБ задержала в Крыму 8 сторонников запрещенной секты «Хизб ут-Тахрир»

Понедельник. Раннее утро. Вооруженные ребята в балаклавах и кепках с нашивками "ФСБ" постучали сразу в восемь домов - в Алуште, Белогорске и Симферопольском районе Крыма. В руках у них - постановления на обыск, выданные в рамках уголовных дел.

Статья серьезная - «Организация и участие в деятельности террористической организации» (ч.1, ч.2 ст. 205.5 УК РФ), а именно - «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ).

- Последовательно каждое из помещений будет осмотрено на предмет наличия... - оперативники медленно, внятно объясняют хозяевам суть постановлений. - Подпишите, пожалуйста: ознакомлен...

Подозреваемые подписывают, оперативники приступают к работе: проверяют шкафы, ящики, полки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/713985" frameborder="0"></iframe> Крым. 10.06.2019. Обыски у членов запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир".Оперативное видео ФСБ

По одному из адресов находят документы о регистрации местной религиозной организации - «Мусульманская община "Алушта"». Видимо, «хизбы» решили, что можно, как раньше при Украине, просто создавать отдельные общины, отвоевывать у традиционного ислама мечети и открыто вести пропаганду своих идей. Не получилось. Бумаги прикрепят к уголовному делу.

Как и запрещенную литературу - например, книгу «Личность мусульманина» Мухаммада Али Аль-Хашими. Она - в списке экстремистских материалов, переиздания этой книги вносили в перечень запрещенных аж три раза (в 2007, 2009 и 2014-м), по решению разных судов.

- Это сына моего! - бросается к оперативникам мать подозреваемого, проживающая по другому адресу.

Сотрудники ФСБ достают коробку, а в ней - диски, брошюры, листовки, книги из списка экстремистских. Многие изданы в Ливане, а именно там ранее печатался основной объем литературы, которую при Украине распространяли «хизбы» в Крыму.

«Памятка крымчанину» - озаглавлена одна из найденных листовок. Там - указания по общению с правоохранительными органами, разъяснения по поводу порядка проведения обысков. Члены секты прекрасно понимают, что их деятельность в России - вне закона, но останавливаться не собираются, вместо этого - печатают своим адептам такие вот памятки.

Сторонники запрещенной партии-секты распространяют среди крымчан такие памятки. Скриншот с оперативного видео ФСБ

- В ходе обысков обнаружены и изъяты экстремистская литература, средства вычислительной техники и связи, электронные носители информации. Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения, - заключили в пресс-службе крымского управления ФСБ.

Трое из задержанных подозреваются в организации ячеек, еще пятеро - в участии в деятельности террористической организации.

КСТАТИ

Все еще находятся в СИЗО 24 жителя Симферополя и Симферопольского района, обвиняемых в причастности к «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Крыму. Их задержали в рамках самой массовой спецоперации против этой запрещенной партии-секты, которую провели сотрудники ФСБ, Росгвардии и МВД в конце марта.

Власти Украины не преминули возмутиться законными действиями крымских силовых структур, назвала спецоперацию «гонениями» на крымскотатарское население (среди сторонников «Хизб ут-Тахрир» действительно много крымских татар, так как в эту партию-секту обычно заманивают мусульман), позднее к этим заявлениям присоединились отдельные европейские политики, в том числе - из ООН.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала международное сообщество не оправдывать террористическую деятельность, отметив, что задержания и обыски прошли в рамках уголовных дел.

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