В Крыму накрыли очередную ячейку запрещенной организации: ФСБ проводит обыски по 8 адресам

Утро понедельника, 10 июня, для некоторых крымчан началось не с кофе: рано утром к ним постучались оперативники ФСБ. В руках - постановления на обыск.

Следственные действия проходят одновременно по 8 адресам - местам жительства и регистрации граждан, подозреваемых в организации и участии в деятельности террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* (запрещена в РФ).

Как передает пресс-служба крымского управления ФСБ, соответствующие уголовные дела уже возбуждены в отношении жителей города Алушты, Белогорска и Симферопольского района.

ДЕЙСТВОВАЛИ СВОБОДНО

Участников «Хизб ут-Тахрир» в Крыму задерживают регулярно. На Украине эта организация действовала и действует совершенно легально, поэтому за время, проведенное в составе незалежной, эти сектанты на полуострове успели завербовать довольно много сторонников.

Сначала они проводили закрытые массовые мероприятия в домах культуры, театрах и на выставочных площадках, но за несколько лет до Евромайдана активизировались: выходили на митинги в Симферополе и других городах, собиравшие по несколько тысяч человек.

Такие акции охраняла так называемая «шариатская полиция» - по сути, такие же члены «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», просто уполномоченные стоять по периметру. Интересно, что мужчины и женщины у хизбов вместе никогда не находятся, каждый раз толпа на митинге как бы делилась на две половины - женскую и мужскую.

МАСШТАБНАЯ СПЕЦОПЕРАЦИЯ

Больше всего шума наделала масштабная спецоперация, которую провела ФСБ весной этого года. В конце марта силовики провели обыски в Симферополе и Симферопольском районе по местам жительства предполагаемых сторонников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Задержали по итогам следственных действий 23 человека, все они отправились под арест. Позднее попался еще один фигурант этого же дела - его задержали пограничники при пересечении российско-украинской границы в пункте пропуска "Армянск". Все 24 обвиняемых находятся сейчас в СИЗО.

Украина традиционно выразила возмущение законными действиями крымских силовых структур, назвала спецоперацию «гонениями» на крымскотатарское население (среди сторонников «Хизб ут-Тахрир» действительно много крымских татар, так как в эту партию-секту обычно заманивают мусульман), позднее к этим заявлениям присоединились отдельные европейские политики, в том числе - из ООН.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что такая реакция вызывает у российской власти недоумение и призвала международное сообщество не оправдывать террористическую деятельность.

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