"Не хочется верить, что вы оправдываете терроризм": Захарова раскритиковала ОБСЕ за требование освободить арестованных экстремистов в Крыму

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира за его высказывания после ареста очередного подозреваемого в участии в деятельности запрещенной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".

Напомним, силовики в конце марта провели обыски в Симферополе и Симферопольском районе по местам жительства предполагаемых сторонников "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". В результате 23 человека задержаны и отправились под арест по решению суда, а во вторник, 17 апреля, при пересечении российско-украинской границы в пункте пропуска "Армянск" задержали еще одного фигуранта этого дела, его тоже подозревают в участии в террористической организации.

Дезир после этого призвал немедленно освободить всех задержанных, назвав их "активистами" и "гражданскими журналистами".

- Я призываю ответственных за аресты уважать роль всех действующих лиц СМИ и освободить пострадавших журналистов. Они должны иметь возможность выполнять свою работу без чрезмерного вмешательства или страха перед насилием, - говорится в заявлении Дезира.

Мария Захарова, выступая с брифингом на Ялтинском международном экономическом форуме, отметила, что такая реакция на аресты вызывает у российской власти недоумение.

- Нет понимания, что имел ввиду представитель ОБСЕ, говоря о задержанных по обвинению в терроризме лицах как о гражданских журналистах, - отметила Захарова. - Мы поставим вопрос перед организацией (ОБСЕ, - ред.), представим интересующие материалы, и поставим на вид высокому чиновнику, ведь такие оценки не соответствуют его мандату.

Спикер МИД РФ подчеркнула, что российская сторона не признает расширенного толкования понятия "журналист", и статус работника СМИ приобретается только на основании соответствующей деятельности и подтверждающих документов. Гражданская активность, по мнению внешнеполитического ведомства России, не может служить основанием для того, чтобы относить кого-либо к журналистскому сообществу.

Захарова посоветовала ОБСЕ вступиться за Ассанжа вместо того, чтобы требовать освобождения "хизбов"Фото: Виталий ПАРУБОВ

- Речь идет о задержанных по подозрению в участии в деятельности террористической организации, - подчеркнула Захарова. - Не хочется верить что ОБСЕ каким-то образом оправдывает такую деятельность. При чем здесь СМИ, свобода выражения мнений и так далее? Мы призываем господина Дезира действовать в рамках своего мандата и более внимательно подходить к оценке инцидентов такого рода, тем более - связанных с такой серьезной международной угрозой как терроризм.

Представитель МИД РФ напомнила, что власти России неоднократно приглашали Арлема Дезира приехать в Крым вместе с коллегами, чтобы сформировать собственное мнение о ситуации на полуострове, пообщаться с представителями СМИ, представителями гражданского общества, а также с профильными ведомствами, занимающимися информационной деятельностью.

- Вместо того, чтобы накануне Ялтинского форума заниматься такой вот пропагандой, лучше бы господин Дезир Ассанжа (см. справку "КП") защищал с тем же пылом, но этого от ОБСЕ мы не дождались, - заключила Мария Захарова.

СПРАВКА "КП"

Журналист Джулиан Ассанж - в 2006 году основал сайт WikiLeaks, где публиковал секретные документы. В 2010 году он обнародовал видеоматериал американских военных, где запечатлено, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. Тогда же сайт опубликовал еще 250 тысяч документов США дипломатического характера.

В Швеции против Ассанжа возбудили дело о якобы сексуальных домогательствах, Ассанж все обвинения отрицает. В 2012 году он обратился в властям Эквадора за политическим убежищем, так как опасался, что Швеция экстрадирует его в США в связи с деятельностью WikiLeaks. Он провел в Эквадоре семь лет, однако недавно его лишили убежища и экстрадировали. В Лондоне Ассанжа арестовали, а власти США предъявили ему обвинения в сговоре с целью компьютерного взлома. Журналисту грозит тюремный срок.

"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" - международная террористическая организация, основанная в 1953 году. Сами себя они называют партией, выступающей за создание халифата - исламского государства. Их идеология предполагает унижение немусульманского населения, что противоречит основам демократии. Поэтому организация запрещена в России, Германии, США и многих других странах.

До вхождения Крыма в состав РФ "хизбы" действовали на полуострове совершенно легально, на Украине их деятельность разрешена до сих пор.

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