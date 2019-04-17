На крымской границе задержали сторонника террористической организации

СЕГОДНЯ 18:38 2019-04-17T18:39:00+03:00

Мужчину подозревают в причастности к "Хизб ут-Тахрир"

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В крымском пункте пропуска "Армянск" сотрудники ФСБ и пограничники задержали крымчанина, подозреваемого в причастности к международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в РФ).

Как уточнили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым, подозреваемый - житель села Каменка Симферопольского района. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "участие в деятельности террористической организации" (ч.2 ст.205.5 УК РФ).

- В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, - добавили в ФСБ. - Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, ранее в Симферополе и Симферопольском районе прошла масштабная спецоперация силовиков по ликвидации ячейки "Хизб ут-Тахрир". По итогам под арест отправили 23 предполагаемых сторонника "хизбов".

ИСТОЧНИК KP.RU