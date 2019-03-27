Спецоперация в Крыму: ФСБ задержала 20 членов террористической организации «Хизб ут-Тахрир»

В Крыму задержали 20 членов ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Спецоперация прошла 27 марта, в ней участвовали сотрудники ФСБ, а также подразделения МВД и Росгвардии.

Обыски по месту жительства членов запрещенной организации начались рано утром. Среди задержанных - как рядовые участники, так и главари ячейки.

- Члены структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти. С применением мер конспирации в ходе собраний они распространяли среди жителей полуострова, - отметили в пресс-службе крымского управления ФСБ.

В ходе обысков оперативники ФСБ обнаружили и изъяли много запрещенных в России пропагандистских материалов «Хизб ут-Тахрир», а также средств связи, электронных носителей информации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/699607" frameborder="0"></iframe> ФСБ провела обыски у сторонников запрещенной террористической организации "Хизб-ут Тахрир*" в Крыму.По итогам спецоперации задержаны 20 человек. Видео: ФСБ *организация запрещена в РФ

В феврале этого года ФСБ задержала в Красногвардейском районе троих членов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». В октябре 2017 прекратили деятельность ячейки в Бахчисарайском районе и на Южном берегу Крыма.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Глава Крыма Сергей Аксенов:

- Все следственные действия проводятся в рамках закона, в рамках ранее возбужденных уголовных дел. Любые разговоры о якобы репрессиях, развернутых на полуострове, – ложь и демагогия, попытка придать делу политический окрас. Преступность и экстремизм не имеют национальности и религиозной принадлежности. Все участники запрещенных организаций, работающих в интересах иностранных государств, будут отвечать в соответствии с законами Российской Федерации вне зависимости от национальности.

Отмечу, что украинское государство смотрело на деятельность «Хизб ут-Тахрир» сквозь пальцы. Эта организация была одним из инструментов, который Киев и его западные хозяева использовали для нагнетания в Крыму межнациональной и межконфессиональной напряженности.

СПРАВКА КП

*Хизб ут-Тахрир аль-Ислами - международная террористическая организация, основанная в 1953 году. Сами себя они называют партией, выступающей за создание халифата - исламского государства. Эта организация запрещена в России, Германии, США и многих других странах.

До вхождения Крыма в состав РФ «хизбы» действовали на полуострове совершенно открыто и легально: проводили митинги, открывали сайты и группы в социальных сетях, привлекали новых сторонников.

Интересно, что в 2013 году «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» провела массовую акцию во дворе Ханского дворца в Бахчисарае, где открыто призывали крымчан ехать в Сирию, чтобы воевать на стороне ИГИЛ* - еще одной террористической организации, запрещенной в России.

На Украине «хизбы» не запрещены до сих пор, поэтому многие их сторонники эмигрировали туда из российского Крыма.

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