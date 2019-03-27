2019-03-27T08:14:34+03:00
Происшествия

В Крыму ФСБ проводит обыски у сторонников террористической организации

Рано утром силовики пришли к подозреваемым в связях с «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: скриншот YouTubeФото: скриншот YouTube
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С утра 27 марта в Крыму проходит сразу несколько обысков у сторонников международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Мероприятия проводят сотрудники ФСБ вместе с подразделениями МВД и Росгвардии.

- В рамках возбужденных уголовных дел проводятся обыски по местам жительства сторонников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», - рассказали в пресс-службе УФСБ по Республике Крым и г. Севастополю.

По неподтвержденным данным, силовики пришли к более чем 10 подозреваемым в причастности к деятельности «Хизб ут-Тахрир»*.

Точное количество сторонников данной запрещенной организации в Крыму сказать сложно, но их на полуострове немало, ведь до вхождения региона в состав РФ «хизбы» действовали здесь совершенно открыто и легально: проводили митинги, открывали сайты и группы в социальных сетях, привлекали новых сторонников.

Интересно, что в 2013 году «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» провела массовую акцию во дворе Ханского дворца в Бахчисарае, где открыто призывали крымчан ехать в Сирию, чтобы воевать на стороне ИГИЛ* - еще одной террористической организации, запрещенной в России.

На Украине «хизбы» не запрещены до сих пор, поэтому многие их сторонники эмигрировали туда из российского Крыма.

В феврале этого года ФСБ задержала в Красногвардейском районе троих членов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». В октябре 2017 прекратили деятельность ячейки в Бахчисарайском районе и на Южном берегу Крыма.

СПРАВКА КП

*Хизб ут-Тахрир аль-Ислами - международная террористическая организация, основанная в 1953 году. Сами себя они называют партией, выступающей за создание халифата - исламского государства. Эта организация запрещена в России, Германии, США и многих других странах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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