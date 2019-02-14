В Крыму задержали трех членов террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*

В Крыму сотрудники спецслужб задержали троих членов международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Запрещенная в России группировка действовала в Красногвардейском районе.

- 14 февраля по местам проживания и регистрации предполагаемого организатора и членов террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» прошли обыски. Обнаружена и изъята литература экстремистской направленности, а также компьютерная техника и средства связи, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Подозреваемые задержаны. Их обвиняют в «участие в деятельности террористической организации» (ч.2 ст.205.5 УК РФ). Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Судебное заседение пройдет 15 февраля.

В случае, если задержанных признают виновными, им грозит до 20 лет лишения свободы.

В Крыму членов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» задерживают регулярно. В Украине данная организация существует совершенно легально, поэтому до вхождения полуострова в состав РФ "хизбы" успели собрать в Крыму довольно много сторонников. Власти даже разрешали им проводить митинги в общественных местах. Так, в 2013 году «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» провела массовую акцию во дворе Ханского дворца в Бахчисарае, где открыто призывали крымчан ехать в Сирию, чтобы воевать на стороне ИГИЛ* - еще одной террористической организации, запрещенной в России.

СПРАВКА КП

*Хизб ут-Тахри р аль-Ислами - международная террористическая организация. Сами себя участники называют партией. Основана в 1953 году. Члены организации выступают за создание в мире исламского государства - халифата. В России организация запрещена с 2003 года. Во многих странах мира "хизбы" так же вне закона, в частности - в США, Германии и многих мусульманских странах.

*ИГИЛ - международная террористическая организация. Запрещена в РФ.

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