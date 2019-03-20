Валюта и запрещенная литература: В Ялте ФСБ "накрыла" ячейку экстремистской секты
Американские доллары, украинские гривны, рубли и евро - сотрудники крымского управления ФСБ раскладывают стопки валюты. Ее нашли во время обысков у члена секты "Свидетели Иеговы" (экстремистской религиозной организации, запрещенной в России).
Обыски прошли в среду, 20 марта, сразу у нескольких сектантов - жителей Ялты. Организовал деятельность ячейки 34-летний местный житель.
Во время обысков изъяли запрещенную литературу. Фото: УФСБ РФ по РК и Севастополю
- Проводил собрания, религиозные выступления, пропаганду идей указанной религиозной секты, а также вовлекал в ее ряды новых адептов, - рассказали в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. - В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 282.2 УК России («Организация деятельности экстремисткой организации»).
Деньги, изъятые у сектанта, предназначались для финансирования религиозных конгрессов.
Деньги - в разной валюте. Фото: УФСБ РФ по РК и Севастополю
Помимо валюты, сотрудники ФСБ изъяли запрещенную литературу, телефоны, компьютерную технику.
Организатора ячейки задержали. Ему грозит штраф в размере от 400 до 800 тысяч рублей либо от шести до десяти лет лишения свободы.
Сектанты вели строгий учет пожертвований. Фото: УФСБ РФ по РК и Севастополю
Напомним, в ноябре прошлого года ФСБ провела ряд обысков у членов секты "Свидетели Иеговы" в Джанкое. У главы секты, Сергея Филатова, в квартире нашли экстремистскую литературу и брошюры по способам вербовки людей. Мужчину задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело. Членов этой ячейки в Джанкое подозревают в связях со спецслужбами Украины: в частности, есть данные, что секту курировали из Харькова.
КСТАТИ
Мать "керченского стрелка" Галина Рослякова посещала собрания именно этой секты. Молитвенный дом "Свидетелей Иеговы" находился в пяти минутах ходьбы от их дома. Соседи рассказывают, что там постоянно стояли автомобили с львовскими номерами.
СПРАВКА КП
"Свидетели Иеговы" - секта, которую зачастую причисляют к христианским, однако многие религиеведы называют это ошибкой, ведь иеговисты как раз не признают Иисуса Христа сыном Бога, а называют его первым творением. Они отрицают Троицу, признавая только единого Бога - Иегову.
Сектанты не признают светскую власть: не участвуют в выборах, не признают государственные символы и главу государства, не исполняют государственный гимн. Также неприемлемой считается служба в армии, участие в политических партиях. Верующие отказываются от переливания крови и пересадки органов.
Некоторые специалисты называют организацию в первую очередь не религиозной, а финансовой пирамидой, так как они постоянно вербуют новых участников, которые жертвуют деньги.
Штаб-квартира "свидетелей Иеговы" находится в США.
Учение насчитывает более 8 миллионов последователей по всему миру. В РФ организация запрещена с 2017 года, признана экстремистской по решению суда.
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ИСТОЧНИК KP.RU