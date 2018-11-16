В Джанкое сотрудники ФСБ провели у "Свидетелей Иеговы" десятки обысков: силовики нашли экстремистскую литературу
В Джанкое сотрудники Федеральной службы безопасности провели десятки обысков у участников, запрещенной на территории Российской Федерации организации "Свидетели Иеговы".
По предварительной информации, ночь на пятницу, 16 ноября, задержали главу этой секты – Сергея Филатова. У него в квартире нашли экстремистскую литературу и брошюры по способам вербовки людей.
В отношении Филатова возбудили уголовное дело по статье "экстремизм".
Кроме того, участников этой секты в Джанкое подозревают в связи со спецслужбами Украины. Сообщается, что ее курировали из Харькова.
СПРАВКА "КП"
"Свидители Иеговы" - запрещенная в России религиозная организация, Верховный суд признал ее экстремисткой 20 апреля 2017 года. Это религиозное течение, которое основано на Библии. Но оно кардинально отличается от всех христианских религий. Православная, католическая, греко-католическая и протестантская церковь не признает "Свидетелей" религиозной организацией.
Сектанты отрицают большинство христианских догматов, в том числе сотворение мира, бессмертие души и учение о Троице.
Течение основано в США в 1872 году. Многие специалисты считают "Свидетелей" прежде всего финансовой пирамидой, так как они существуют за счет постоянно привлекаемых участников.
Ранее в ноябре в Крыму задержали боевика незаконного украинского формирования "Аскер". Он также был участником "экономической блокады Крыма". Сообщается, что 22-летний житель Кировского района Крыма прошел специальную военную подготовку под руководством инструкторов, котоыре принимали участие в боевых действиях на Юго-востоке Украины. В отношении парня возбудили уголовное дело.
Также 13 ноября жителю Ялты за самодельное взырвное устройство дали четыре года тюрьмы. Сообщается, что мужчина хотел устроить пожар в окрестностях города, чтобы дестабилизировать обстановку на полуострове.
Уточняется, что "бомбы" он хранил недалеко от храма Святого архистратига Михаила в поселке городского типа Ореанда.
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