2018-11-16T14:55:24+03:00
Происшествия

В Джанкое сотрудники ФСБ провели у "Свидетелей Иеговы" десятки обысков: силовики нашли экстремистскую литературу

Против главы секты возбудили уголовное дело
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments23
Изменить размер текста:

В Джанкое сотрудники Федеральной службы безопасности провели десятки обысков у участников, запрещенной на территории Российской Федерации организации "Свидетели Иеговы".

По предварительной информации, ночь на пятницу, 16 ноября, задержали главу этой секты – Сергея Филатова. У него в квартире нашли экстремистскую литературу и брошюры по способам вербовки людей.

В отношении Филатова возбудили уголовное дело по статье "экстремизм".

Кроме того, участников этой секты в Джанкое подозревают в связи со спецслужбами Украины. Сообщается, что ее курировали из Харькова.

СПРАВКА "КП"

"Свидители Иеговы" - запрещенная в России религиозная организация, Верховный суд признал ее экстремисткой 20 апреля 2017 года. Это религиозное течение, которое основано на Библии. Но оно кардинально отличается от всех христианских религий. Православная, католическая, греко-католическая и протестантская церковь не признает "Свидетелей" религиозной организацией.

Сектанты отрицают большинство христианских догматов, в том числе сотворение мира, бессмертие души и учение о Троице.

Течение основано в США в 1872 году. Многие специалисты считают "Свидетелей" прежде всего финансовой пирамидой, так как они существуют за счет постоянно привлекаемых участников.

Ранее в ноябре в Крыму задержали боевика незаконного украинского формирования "Аскер". Он также был участником "экономической блокады Крыма". Сообщается, что 22-летний житель Кировского района Крыма прошел специальную военную подготовку под руководством инструкторов, котоыре принимали участие в боевых действиях на Юго-востоке Украины. В отношении парня возбудили уголовное дело.

Также 13 ноября жителю Ялты за самодельное взырвное устройство дали четыре года тюрьмы. Сообщается, что мужчина хотел устроить пожар в окрестностях города, чтобы дестабилизировать обстановку на полуострове.

Уточняется, что "бомбы" он хранил недалеко от храма Святого архистратига Михаила в поселке городского типа Ореанда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Крыму задержали боевика незаконного украинского формирования

Он также был участником "экономической блокады Крыма" (подробнее).

Жителю Ялты за самодельное взрывное устройство дали 4 года колонии

Мужчина хотел устроить пожар в окрестностях города, чтобы дестабилизировать обстановку на полуострове (подробнее).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Армянске построят цех по нейтрализации отходов завода "Крымский Титан"
В Симферополе задержали наркокурьера: парень может сесть на 20 лет
В Симферополе назначили трех заместителей главы города
В Симферополе горел многоквартирный дом: эвакуировали 20 человек
В Крыму на границе у гражданина Украины нашли 64 патрона
Между Абхазией и Крымом планируют запустить морское сообщение
В нескольких населенных пунктах Крыма отключили свет
Аксенов поручил Маленко привести в порядок набережную Салгира
В Крыму 16 ноября мокрый снег, дождь и +3
В Севастополе нашли две немецкие бомбы времен войны
Ялта и Гагра подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве
Житель Севастополя оставил в общественном туалете 350 тысяч рублей
Из Армянска в Джанкой пустят электрички с отремонтированными вагонами
В Симферополе к 19 ноября обещают отремонтировать улицу Кубанскую
Мужчина с материка в Большой Ялте заколол ножницами своего приятеля
На полках крымских магазинов нашли 752 килограмма хлеба "с нарушениями"
В Белогорском районе подрядчик "нажился" на полмиллиона при установке сигнализации в школах
В Феодосии 39-летний мужчина упал в глиняный карьер
Мужчина попытался ввезти в Крым из Украины двухсотлетнюю книгу
В Ялте москвичка зарезала своего сожителя
В Керчи отремонтировали теплотрассу после аварии с грузовиком
Погода в Крыму на 15 ноября: днем до +7, местами снег с дождем
В Севастополь прибыли «дембеля» с кораблей в Средиземном море
Украинский канал в прямом эфире "присоединил" Крым к России
Наталью Маленко назначили исполняющей обязанности главы администрации Симферополя
В Керчи из горящей времянки спасатели вытащили 57-летнего мужчину
В Крыму комплексы «Триумф» и «Панцирь» «поразили» крылатые ракеты «противника»
В Севастополе к 2021 году построят онкодиспансер за 2,3 миллиарда рублей
В Ленинском районе уничтожили 4 авиабомбы времен войны