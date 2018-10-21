«Детей у них в секте было много, машины с львовскими номерами»: Соседи о секте, куда ходила мать Влада Рослякова

СЕГОДНЯ 13:48 2018-10-21T13:48:18+03:00

Мама керченского стрелка посещала это здание, где размещались «Свидетели Иеговы». После того, как их запретили, здание закрыто. Фото: Анастасия ЖУКОВА

Когда парнишка был маленьким, она водила его с собой [фото]

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- В секту? Да, ходила она к «Свидетелям Иеговы» (религиозная организация запрещена в России с 2017 года, - ред.), - говорят соседи о Галине Росляковой – матери керченского стрелка. – Недалеко здесь, сразу увидите их здание. «Зал царствия божьего».

Действительно, обнаружить бывший молитвенный дом «иеговистов» не составило труда – небольшое одноэтажное строение стоит особняком от частного сектора и многоэтажек рядом. Сектанты «обитали» буквально в километре от дома, где жили Росляковы.

Как рассказывают местные жители, «зал царствия божьего» построили специально в качестве молитвенного дома: сектанты выкупили голый участок земли и возвели себе «храм» примерно лет пять назад. Огородили аккуратным заборчиком.

- В принципе, они не мешали, вели себя тихо, следили за территорией, все у них аккуратно было, убирали. Но мы обрадовались, когда их закрыли, потому что все наши соседи знают, что это такое - секта! Мы же православные, а они приходят со своими журналами, - заявила жительница одного из домов напротив Любовь. – Очень много детей у них тут было, школьного, дошкольного возраста. И машины все время стояли с львовскими номерами.

- Да, нам они не нравились, - подхватила другая соседка, Неля. – Они атаковывали наши дворы со своими книжечками - «Сторожевая Башня». Очень навязчивыми были, стучали, звонили. И люди такие все, странные, знаете ли. Сами в себе.

Галину Рослякову и ее сына Владислава здесь не знают, но сектантов было немало – всех не упомнишь.

- Понятия не имеем, ходила или нет сюда. Мы вообще удивились, когда узнали, что стрелок этот жил неподалеку! – разводят руками соседи.

Тот факт, что мама Влада Рослякова посещала этот молитвенный дом, подтвердила родная бабушка стрелка.

- Да, Галина состояла в секте. Влад тоже ходил, когда маленький был, три годика ему было. А потом не стал ходить, отказался, когда вырос, и Галина его насильно туда не водила, - поделилась бабушка с «Комсомольской правдой – Крым».

- А сама Галя продолжала туда ходить?

- Думаю, что продолжала. До закрытия ходила, у них тут недалеко помещение было. После закрытия – не знаю, их же запретили, вот они и закрылись.

Сама бабушка Влада православная – в доме висят иконы Богородицы. Но призналась, что из любопытства тоже однажды посетила собрание иеговистов.

- Для интереса когда-то сходила. Посмотрела, кто же они такие. Обычные молитвы, по-особенному отмечают смерть Иисуса Христа.

Правда, некоторые знакомые все же утверждают, что в последнее время мать стрелка не увлекалась никакими религиозными вероучениями.

- Не верю я, что она в секту ходила, - заявила «Комсомольской правде – Крым» соседка. – Сектанты всегда проповедуют, стараются людей к себе затащить. А я десять лет рядом живу – и ни разу разговоров о Боге не было!

Опровергла заявления о сектантстве подруга Росляковой.

- Нет, Галина ни в каких сектах не состояла. Возможно, интересовалась, когда это было разрешено при Украине. Влад никогда не поддерживал, - подчеркнула женщина, которая отказалась называть журналистам свое имя.

СПРАВКА КП

Учение свидетелей Иеговы довольно далеко от христианства. Они отрицают Троицу, признают только единого Бога – Иегову, а Иисус Хрисос, по мнению иеговистов, являлся не сыном Бога, а его первым творением. В религиозной общине существует иерархия, называемая «теократическим правлением», так как иеговисты представляют себя организацией Бога на земле. Штаб-квартира находится в Бруклине (Нью-Йорк, США).

В выборах свидетели Иеговы не участвуют, отказываются исполнять государственный гимн, не признают государственные символы и главу государства. Неприемлемо для верующих участвовать в политических партиях, служить в армии. Отказываются от переливания крови.

Учение насчитывает более 8 миллионов последователей по всему миру. В РФ организация запрещена с 2017 года, признана экстремистской по решению суда.