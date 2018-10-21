2018-10-21T13:48:18+03:00
Происшествия

«Детей у них в секте было много, машины с львовскими номерами»: Соседи о секте, куда ходила мать Влада Рослякова

Когда парнишка был маленьким, она водила его с собой [фото]
Анастасия ЖУКОВА
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Мама керченского стрелка посещала это здание, где размещались «Свидетели Иеговы». После того, как их запретили, здание закрыто.Мама керченского стрелка посещала это здание, где размещались «Свидетели Иеговы». После того, как их запретили, здание закрыто.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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- В секту? Да, ходила она к «Свидетелям Иеговы» (религиозная организация запрещена в России с 2017 года, - ред.), - говорят соседи о Галине Росляковой – матери керченского стрелка. – Недалеко здесь, сразу увидите их здание. «Зал царствия божьего».

Действительно, обнаружить бывший молитвенный дом «иеговистов» не составило труда – небольшое одноэтажное строение стоит особняком от частного сектора и многоэтажек рядом. Сектанты «обитали» буквально в километре от дома, где жили Росляковы.

Как рассказывают местные жители, «зал царствия божьего» построили специально в качестве молитвенного дома: сектанты выкупили голый участок земли и возвели себе «храм» примерно лет пять назад. Огородили аккуратным заборчиком.

- В принципе, они не мешали, вели себя тихо, следили за территорией, все у них аккуратно было, убирали. Но мы обрадовались, когда их закрыли, потому что все наши соседи знают, что это такое - секта! Мы же православные, а они приходят со своими журналами, - заявила жительница одного из домов напротив Любовь. – Очень много детей у них тут было, школьного, дошкольного возраста. И машины все время стояли с львовскими номерами.

- Да, нам они не нравились, - подхватила другая соседка, Неля. – Они атаковывали наши дворы со своими книжечками - «Сторожевая Башня». Очень навязчивыми были, стучали, звонили. И люди такие все, странные, знаете ли. Сами в себе.

Галину Рослякову и ее сына Владислава здесь не знают, но сектантов было немало – всех не упомнишь.

- Понятия не имеем, ходила или нет сюда. Мы вообще удивились, когда узнали, что стрелок этот жил неподалеку! – разводят руками соседи.

Тот факт, что мама Влада Рослякова посещала этот молитвенный дом, подтвердила родная бабушка стрелка.

- Да, Галина состояла в секте. Влад тоже ходил, когда маленький был, три годика ему было. А потом не стал ходить, отказался, когда вырос, и Галина его насильно туда не водила, - поделилась бабушка с «Комсомольской правдой – Крым».

- А сама Галя продолжала туда ходить?

- Думаю, что продолжала. До закрытия ходила, у них тут недалеко помещение было. После закрытия – не знаю, их же запретили, вот они и закрылись.

Сама бабушка Влада православная – в доме висят иконы Богородицы. Но призналась, что из любопытства тоже однажды посетила собрание иеговистов.

- Для интереса когда-то сходила. Посмотрела, кто же они такие. Обычные молитвы, по-особенному отмечают смерть Иисуса Христа.

Правда, некоторые знакомые все же утверждают, что в последнее время мать стрелка не увлекалась никакими религиозными вероучениями.

- Не верю я, что она в секту ходила, - заявила «Комсомольской правде – Крым» соседка. – Сектанты всегда проповедуют, стараются людей к себе затащить. А я десять лет рядом живу – и ни разу разговоров о Боге не было!

Опровергла заявления о сектантстве подруга Росляковой.

- Нет, Галина ни в каких сектах не состояла. Возможно, интересовалась, когда это было разрешено при Украине. Влад никогда не поддерживал, - подчеркнула женщина, которая отказалась называть журналистам свое имя.

СПРАВКА КП

Учение свидетелей Иеговы довольно далеко от христианства. Они отрицают Троицу, признают только единого Бога – Иегову, а Иисус Хрисос, по мнению иеговистов, являлся не сыном Бога, а его первым творением. В религиозной общине существует иерархия, называемая «теократическим правлением», так как иеговисты представляют себя организацией Бога на земле. Штаб-квартира находится в Бруклине (Нью-Йорк, США).

В выборах свидетели Иеговы не участвуют, отказываются исполнять государственный гимн, не признают государственные символы и главу государства. Неприемлемо для верующих участвовать в политических партиях, служить в армии. Отказываются от переливания крови.

Учение насчитывает более 8 миллионов последователей по всему миру. В РФ организация запрещена с 2017 года, признана экстремистской по решению суда.

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