Дом мамы керченского стрелка оцепил спецназ

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-20T17:40:36+03:00

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Несколько полицейских машин подъехали к дому мамы керченского стрелка днем 20 октября.

Территорию оцепили люди с автоматами. Во дворе дома расположились криминалисты. Они исследуют участок заднего двора, где, по слухам, мог тренироваться керченский стрелок.

Всего во дворе находятся порядка 10-15 человек: полицейские, сотрудники Следственного комитета, человек пять вооруженных автоматами спецназовцев в балаклавах.

Журналистов к дому не подпускают.

- Пресса работает на той стороне улицы, - вежливо, но строго сказал один из спецназовцев корреспонденту "Комсомольской правды - Крым".

Но один снимок заднего двора все же удалось сделать:

Рядом с домом керченского стрелка работают криминалистыФото: Анастасия ЖУКОВА

Все дни после расстрела колледжа ее сыном, мама стрелка - Галина Рослякова - не появлялась дома. Калитка закрыта, дом на замке. Где женщина, не могут сказать ни соседи, ни коллеги по работе.

В этом доме жила Галина и ее сын, жили скромно и бедно, что не могли вовремя оплачивать даже коммуналку. Едва концы с концами сводили. Галина работала санитаркой в местном онкодиспансере за 14 тысяч в месяц.

Отец живет неподалеку. Соседи его тоже не видели с тех пор, как сын устроил бойню в керченском колледже. Сегодня следователи привезли отца к нему на квартиру и снова провели обыски.

В это же время начались обыски в доме у мамы.

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