«Не связывайтесь с сектами, это чревато большими проблемами»: В крымском муфтияте прокомментировали задержания сторонников «Хизб-ут Тахрир»*

Духовное управление мусульман Республики Крым и города Севастополь выступило с официальным заявлением в связи с задержанием 20 крымчан, обвиняемых в участии в международной террористической организации «Хизб-ут Тахрир аль-Ислами»*.

- Мы обеспокоены происходящим в Крыму задержанием жителей Крыма, подозреваемых в участии в экстремистской партии «Хизб-ут тахрир». Каждого из нас тревожит судьба наших молодых людей, которые обманным путем попадают под влияние деструктивных групп. Вновь мы видим слезы родителей, жен и матерей, осиротевших детей. Разве об этом мечтал каждый из них? Призываем всех мусульман, особенно людей старшего поколения, будьте внимательны и бдительны к своим детям, - говорится в обращении ДУМК к верующим.

В крымском муфтияте посоветовали родителям интересоваться жизнью своих детей, их планами и целями, чтобы пресечь любые попытки экстремистов завербовать молодежь в свои ряды. Если же подобное все же произошло, родным необходимо сделать все возможное, чтобы вывести детей, внуков, братьев и сестер из-под влияния чуждой идеологии.

- Вот уже более 15-ти лет мы призываем соотечественников не связываться с деструктивными сектами, предупреждаем, что это чревато большими проблемами. Прислушайтесь! - призвали в Духовном управлении мусульман Крыма. - Не идите на поводу у недобросовестных идеологов, которыми движут нечистоплотные цели. Они ввергают вас в круговорот неприятностей, ведут к обнищанию, сиротству детей, одиночеству и горю жен и матерей. Подумайте. В ваших руках — катастрофа или спокойная, счастливая жизнь в кругу родных и близких. Пусть Всевышний даст силы и мужество идти по верному пути. И пусть не оставит и одарит мудростью тех, кто стоит на перепутье.

Напомним, 27 марта ФСБ совместно с МВД и Росгвардией задержала после обысков в Симферополе и Симферопольском районе 20 местных жителей, которых обвиняют по ч.2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической).

Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения 11 из 20 задержанных.

На Украине деятельность «Хизб ут-Тахрир» была разрешена, поэтому организация успела завербовать на полуострове довольно много сторонников. Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, данная организация "была одним из инструментов, который Киев и его западные хозяева использовали для нагнетания в Крыму межнациональной и межконфессиональной напряженности".

В феврале этого года ФСБ задержала в Красногвардейском районе троих членов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». В октябре 2017 прекратили деятельность ячейки в Бахчисарайском районе и на Южном берегу Крыма.

СПРАВКА КП

*Хизб ут-Тахрир аль-Ислами - международная террористическая организация. Сами себя они называют партией, выступающей за создание халифата - исламского государства. Эта организация запрещена в России, Германии, США и многих других странах.

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