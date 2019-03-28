В Симферополе суд арестовал 11 из 20 задержанных по обвинению в терроризме

Киевский районный суд г. Симферополя избирает меру пресечения для 20 крымчан, которых задержали сотрудники ФСБ по подозрению в участии в международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», запрещенной в России.

Спецоперация по ликвидации ячейки «хизбов», действовавшей в Симферополе и Симферопольском районе, началась с шести утра в среду, 27 марта. Силовики пришли с обысками по двум десяткам адресов, а после – задержали подозреваемых.

В тот же день суд арестовал девятерых задержанных. Заседания начались около 19 часов вечера и продолжались допоздна.

Крымчан обвиняют по ч.2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической). По этой статье им грозит приличный срок - от 10 до 20 лет лишения свободы. Да еще и штраф - до 500 тысяч рублей.

- По результатам судебного рассмотрения постановлений старшего следователя следственного отдела УФСБ России по Республике Крым всем обвиняемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 апреля 2019 года, - сообщили в пресс-службе Киевского райсуда.

В четверг, 28 марта, заседания продолжились: суд избирает меру пресечения остальным 11 задержанным. Слушания начались после обеда, но уже с утра в скверике возле здания суда собралось более 50 человек, которые заявили корреспонденту КП-Крым, что пришли «поддержать» обвиняемых.

Возле здания суда стояли несколько десятков человек.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Участники «акции поддержки» разбились на группы: отдельно – мужчины, отдельно – женщины. Вот стоит группа молодежи, в паре метров – люди более почтенного возраста. Люди отказываются разговаривать, как только слышат: «Комсомольская правда». Морщатся, как от зубной боли, и отходят в сторону.

- Холодно же. Так и будете стоять? – удалось завязать разговор с одним из мужчин.

- А куда деваться, - вздохнул он и тоже ушел от дальнейших расспросов.

Люди собирались в небольшие группы.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

По данным адвокатов, суд уже избрал меру пресечения еще для двоих задержанных. Они тоже арестованы до 15 апреля 2019 года.

Заседания продолжаются, у здания Киевского райсуда – по-прежнему ожидает толпа «поддерживающих», рядом на всякий случай дежурят силовики.

СПРАВКА КП

*Хизб ут-Тахрир аль-Ислами - международная террористическая организация, основанная в 1953 году. Сами себя они называют партией, выступающей за создание халифата - исламского государства. Эта организация запрещена в России, Германии, США и многих других странах.

До вхождения Крыма в состав РФ «хизбы» действовали на полуострове совершенно открыто и легально: проводили митинги, открывали сайты и группы в социальных сетях, привлекали новых сторонников.

Так, в 2013 году «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» провела массовую акцию во дворе Ханского дворца в Бахчисарае, где крымчан открыто призывали ехать в Сирию, чтобы воевать на стороне ИГИЛ - еще одной террористической организации, запрещенной в России.

На Украине «хизбы» не запрещены до сих пор, поэтому многие их сторонники эмигрировали туда из российского Крыма.

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