Крым: Пять лет санкций – без санкций

В марте Крым отпраздновал юбилей воссоединения с Россией и уже в шестой раз вместе со всей страной отмечает День России. Однако между этими двумя датами пять лет назад произошли и не самые приятные события, оказавшие влияние на РФ в целом и Крыма в частности: введение антироссийских санкций и последовавшее замедление темпов роста экономики.

Сейчас уже понятно, что государство не только справилось с новыми условиями, но и изменила структуру ряда отраслей, больше всех почувствовавших на себе западное влияние.

По сути, санкции лишь подтолкнули Россию к шагам, на которые трудно решиться в условиях стабильности. «Мы так или иначе все равно должны этим заниматься, должны были бы это делать. Но сейчас будем делать просто с ускоренной силой и с двойным эффектом», – объяснял президент РФ Владимир Путин еще в 2015 году.

Основной упор руководство страны сделало на развитие высокотехнологичных отраслей с целью наращивания несырьевого экспорта.

ГОСУДАРСТВО - НЕ В СТОРОНЕ

Крым в 2014-2015 годах решал свои задачи, будучи (и оставаясь) в глазах западных правительств территорией non grata. Переход в другое юридическое поле со всеми сопутствующими проблемами если и не отодвинул проблемы производителей и импортеров на задний план, то уж точно в сознании отложил их решение на «потом».

Правда, это «потом» настигло очень быстро – жизнь-то продолжилась, да еще и в намного более крутом темпе. Как ни парадоксально, но санкции, по словам вице-премьера – министра финансов Крыма Ирины Кивико, оказали стимулирующее влияние на экономику республики. Об этом красноречиво говорят цифры.

- Можно без преувеличения сказать, что за пять лет Крым сделал значительные успехи в экономическом развитии. Объем валового регионального продукта вырос в сопоставимых ценах на 30%, причем лучшие показатели мы фиксировали в прошлом году – прирост более, чем на 10%, – рассказала Кивико.

По ее мнению, крымские производители смогли адаптироваться к новым условиям и наладить новые деловые контакты. Незаметная простому крымчанину модернизация и техническое перевооружение промышленных предприятий привела к улучшению их конкурентных позиций, а в результате – рост объема промышленного производства в 1,9 раза за 5 лет.

Сельхозпроизводители получили свою – значительную – долю поддержки, невиданную ранее. Ее общий размер за пятилетку превысил 9,2 млрд. руб. Даже если не принимать во внимание рекордные урожаи зерновых (здесь всегда существовала проблема учета в украинские времена), достаточно посмотреть на площади новых насаждений: в Крыму высажено 2,6 тысячи гектаров плодово-ягодных насаждений и 2,5 тысячи гектаров виноградников.

Сельское хозяйство развивается семимильными шагамиФото: Анастасия ЖУКОВА

Да, это не зерно, дающее быстрый прирост, но нарастающий эффект с учетом добавленной стоимости будет гораздо более существенным. Об этом можно судить хотя бы по развитию молочного скотоводства: за 2014-2018 годы объем производства молока в республике вырос аж в 3,4 раза, а ведь это направление с отсроченной отдачей прибыли требует солидных вложений. Таким образом, можно смело говорить об уверенности инвесторов в плодотворной работе на дальнюю перспективу.

О том же свидетельствуют и показатели в строительной отрасли – локомотиве и самом верном индикаторе развития экономики. В 2018 году в Крыму введено 350 тысяч квадратов жилья, что более чем в два раза превышает показатели украинского периода (в 2013 году – 151 тыс. кв. м).

И хотя регулярно возникают споры о целесообразности функционирования СЭЗ, основной ее целью было не молниеносное получение прибыли, а наращивание темпов производства за счет модернизации и применения новых технологий. Каждый здравомыслящий человек понимает, что ждать взрывного роста здесь не стоит – даже передовым ныне странам потребовались десятилетия для укрепления своих позиций.Одной из самых эффективных мер по привлечению инвесторов в Крым стала свободная экономическая зона с ее многочисленными преференциями в виде налоговых льгот и беспошлинный ввоз импортного оборудования. Почти 1,3 тысячи участников заявили о намерении вложить в экономику почти 127 млрд. рублей инвестиций.

- Несмотря на санкции, бизнес ищет и находит пути выхода из сложных условий. Это подтверждается увеличением количества стран, с которыми у республики налажены деловые отношения. Крымские субъекты проводят внешнеэкономические операции с партнерами из 60 стан мира. Причем по мере снижения активности в торговле с ЕС, она выросла со странами ЕАЭС. Крымские товары поставляются в 26 государств, в том числе на Украину, в Индию, Китай, Египет, Белоруссию. Импортные товары в Крым ввозят из 52 стран, среди которых лидируют Белоруссия, Китай, Италия, Украина и Испания, – сообщила Ирина Кивико.

Ирина Кивико отмечает успехи крымской экономики

О САМОМ ЧУВСТВИТЕЛЬНОМ

Государство ставит своей целью поддержку производства, тогда как люди оценивают ситуацию с точки зрения потребления. И здесь ситуация даже по прошествии пяти лет выглядит не такой однозначной. Совершенно очевидно, что нишу товаров первой необходимости, включая продовольствие, российские производители «закрыли» в Крыму еще 5 лет назад, а сейчас конкуренция лишь нарастает.

Ввоз в Крым электротехнической продукции также не стал проблемой – не только местные компании, но и крупная федеральная сеть успешно работает в республике.

Вопросы крымчан в основном касаются отдельных направлений. Прежде всего, это банковская сфера, где по сути представлены лишь два банка, причем оба уже стали государственными – РНКБ и «Генбанк». Однако республика эту проблему решить не в состоянии – просто нет полномочий, а государство должно обязано защищать экономику от угроз. Работа небольших госбанков в Крыму – вынужденный компромисс для сохранения банковского сектора в целом.

Сниженная конкуренция и отсутствие многих льготных программ ставят Крым в неравное положение с другими регионами – причем как физлиц, так и юрлиц. Да, уже нет никаких проблем с использованием платежных карт международных систем, но получить их в Крыму нельзя. Да, спектр предоставляемых банками услуг соответствует материковому, но также соответствуют и требования к заемщикам, а крымчане в силу многих причин не всегда им отвечают.

Связанный с банковским рынок страхования испытывает аналогичные проблемы – лишь отдельные представители сектора решились работать в Крыму, но о своей деятельности предпочитают не распространяться. Тем удивительнее выглядит открытость столь же редких лизинговых компаний.

Одна из первых крымских лизинговых компаний – «Генлизинг» – после испытанных трудностей, никак не связанных с санкциями, заняла нишу финансирования производственного оборудования, тогда как новый игрок – компания «Авторелиз» – уверенно отвоевывает позиции на рынке колесной техники с начала 2018 года.

- Мы пришли в Крым, потому что видели – ёмкость регионального рынка не соответствует предложению. Многим нашим коллегам и партнерам поступали многочисленные заявки от крымских клиентов на приобретение автомобилей. Люди активно искали, а получить услугу непосредственно в Крыму было довольно сложно. Поэтому наши собственники приняли решение открыть здесь филиал и работать с крымскими клиентами непосредственно по месту, поскольку здесь есть и местные поставщики, с которыми нужно было налаживать работу и развивать рынок, в том числе – автомобильных услуг, – говорит заместитель директора обособленного подразделения ООО «Авторелиз» в Симферополе Олег Агапов.

По его словам, старт работы в Крыму нес в себе определенные риски, но результат оправдал ожидания: за полтора года клиентская база выросла до тысячи клиентов, то есть компания в день заключает около трех договоров, и динамика лишь растет.

- В Крыму с точки зрения работы антироссийские санкции нам скорее даже в плюс – конкуренция ниже, а то, что нам нужно – поставщики, автомобильные дилеры, клиенты и финансовые ресурсы – здесь в наличии. То есть санкции нам сейчас помогают, – отметил Агапов.

Представитель лизинговой компании подчеркивает – домыслы о некой ущербности продавцов автомобильной техники в Крыму, сохранившиеся с переходного 2014 года, не имеют сейчас никаких оснований. Другое дело, что крымский авторынок, пройдя точку обнуления, выбросил неликвидные марки, которые приходили в Крым лишь в силу желания предпринимателей откусить хоть часть доли у традиционных игроков.

Депутат Государственного совета Крыма и президент Группы компаний «Автодель» Михаил Смолянов говорит, что из-за санкций был потерян лишь один бренд – британский Land Rover, продукция которого рассчитана на премиального клиента. Тогда как сама группа отказалась от продолжения сотрудничества с Peugeot/Citroen – слишком мало автомобилей этих марок продавалось и в прежние годы.

Все остальные – BMW, Nissan, Renault, родственные Toyota и Lexus, Hyundai и KIA – доступны в Крыму по тем же ценам, что и в соседних регионах России. Еще один бренд на подходе, но пока эта информация по понятным причинам не разглашается.

Автодилеры в Крыму справляются с санкциямиФото: Елена КОСТРЫКИНА

- В России очень сильная конкуренция на автомобильном рынке из-за огромного количества дилеров. За последние пять лет их число в России сократилось почти вдвое, и мы здесь конкурируем не между собой, а именно с материком. Да, официальные импортеры, за одним исключением, к нам не пришли, но по многим брендам нас присоединили к московским, краснодарским и другим региональным дилерам, поэтому мы обеспечены автомобилями. И продаем их на тех же условиях, что и на материке, обеспечивая доставку за свой счет, – говорит Михаил Смолянов.

В качестве примера нормальных отношений он приводит работу с немецкой BMW.

- Мы кредитуем жителей Крыма через BMW-банк под 5,4% годовых. Это очень хорошая ставка, которую не предоставляют наши крымские банки. Всем известно, что банков в Крыму достаточно мало, и условия кредитования и другие услуги, которые оказывают банки при наличии конкуренции на материке, для нас недоступны. Мы договариваемся сами, учимся новым для нас методам работы, делаем акцент на сертифицированном сервисе, – отмечает президент «Автодель».

- В 2015 году мы вышли на переговоры с Hyundai и договорились стать официальным дилером в Крыму. Взаимопонимание находили долго, но с Южной Кореей договариваться легче, чем, например, с Японией, для которой санкции важнее бизнеса, – считает директор официального дилерского центра Hyundai в Крыму Дмитрий Приходько.Упомянутое Смоляновым исключение – корейский автоконцерн Hyundai с принадлежащей ему маркой KIA.

Интересно, что в структуре продаж Hyundai в Крыму главные роли отведены моделям Solaris и Creta, которые собираются как раз в России – в Санкт-Петербурге на заводе Hyundai Motor Manufacturing Rus.

- Львиную долю в наших продажах занимают две названные модели – в среднем это 60% в месячном объеме, – сообщил он.

С Японией, несмотря на утверждение Приходько, тоже все очень неплохо – вплоть до того, что в Крыму доступна мировая программа Toyota «Помощь на дороге». А повышенные расходы, связанные с доставкой автомобилей в Крым и отправкой их на агрегатный ремонт, дилер берет на себя.

- Мы не скрываем, что являемся партнерами – для конечного потребителя это ничем не грозит. Мы продаем автомобиль по ценам официального дилера, продаем только оригинальные запасные части и расходники, полностью поддерживаем гарантию – на автомобили Toyota и Lexus это 3 года или 100 тысяч километров пробега, а в случае, если требуется серьезный ремонт или замена агрегата по гарантии, за свой счет отправляем автомобиль на материк и проводим работы за свой счет, – рассказывает директор дилерского центра Toyota в Крыму Сергей Попов.

Клиентам выгоднее и удобнее обслужиться в СимферополеФото: Елена КОСТРЫКИНА

Он отмечает, что уровень продаж японских автомобилей в лизинг в Крыму – значительно ниже российского и составляет долю в 15%, но рост уже заметен. Но в целом Попов выделяет особенность крымчан – предпочитают нести наличные деньги, отказываясь от кредитования и лизинга даже в случае доступности этих продуктов для конкретного покупателя.

По словам представителя «Авторелиза» Олега Агапова, постепенно меняет эту тенденцию совместная поддержка корпоративных скидок.

- Это скидка, которая дилеру компенсируется импортером, в размере 3-4%, например, по Hyundai, или до 6% по марке BMW. Соответственно, наши партнеры в Крыму точно так же поддерживают эти скидки, как и наши партнеры на материке, – говорит он.

Однако главные опасения покупателей долгое время были связаны с сервисным обслуживанием. И именно на эту часть бизнеса сделали ставку дилеры.

- По уровню сервиса мы ничуть не уступаем материковым дилерам, потому что просто не выживем. Мы покупаем программное обеспечение, обучаем своих сотрудников разных специальностей. Не секрет, что в России автодилеры практически не зарабатывают на продажах, добирая сервисом. При этом мы держим цены дилеров, тогда как у нас по очевидным причинам прибыльность снижается. Наши шаги по улучшению сервиса – вынужденные, но от них выигрывают автовладельцы, – утверждает президент ГК «Автодель» Михаил Смолянов.

Рост объемов сервиса отмечают все крымские дилеры.

- У нас ежемесячно клиенты прирастают, в среднем на 10%. То есть те автомобили, которые были куплены на материке, приезжают обслуживаться к нам, а не на материк. Это говорит о доверии и качестве обслуживания, – говорит представитель дилера Toyota Сергей Попов. – На материке часто пугают тем, что у нас обслуживаться нельзя, что мы не официалы, но наш статус подтвержден документально. Наш сервис сертифицирован по стандартам, поэтому все работы одобрены официальным сертификационным центром. Переживать за качество обслуживания точно не стоит.

У южнокорейского Hyundai с его официальным статусом все еще проще.

- Увеличение объема сервисного обслуживания напрямую связан с ростом продаж и увеличением парка автомобилей. Клиенты отказываются от неудобного в плане логистики обслуживания на материке и приходят к нам. Естественно, выгоднее и удобнее обслужиться в Симферополе, – поясняет директор автодилера Дмитрий Приходько.

Закон о защите прав потребителей тоже пришелся впору.

- У нас мультибрендовый сервис. Это значит, что в туристический сезон наши двери открыты для всех автомобилей. У нас огромный опыт, а по закону о защите прав потребителей, наш сервис никак не влияет на гарантию. Мы не дилер Mercedes, но у нас можно его обслужить и не потерять гарантию. Так что на деле в Крыму всё доступно, – подчеркивает Михаил Смолянов.

КРЫМ СОБИРАЕТ

Доступность товаров и услуг в Крыму имеет и обратную направленность: не только крымчане все меньше ощущают дефицит западных товаров (чаще, надуманный либо искусственно созданный), но и иностранцы все чаще открывают для себя полуостров с его лучшей стороны. Этому способствует модернизация рекреационных объектов, прежде всего – на Южном берегу.

По словам представителя сети «Курорты Крыма» Антона Вертунцова, здравницы в принципе не ощутили влияния санкций, так как раньше редко принимали иностранных гостей, однако сейчас они даже играют на руку.

- Для нас это дополнительное внимание – к нам в санаторий «Дюльбер» приезжали «народные дипломаты» из США, Великобритании, Швеции, а санаторий «Ай-Петри» можно по праву назвать международным: уже в этом году его посетили граждане Азербайджана, Казахстана, Китая, Беларуси, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Эстонии, – говорит Вертунцов.

- Наметившиеся тенденции по большинству отраслей дают нам основания ожидать в перспективе экономический рост на уровне не менее 4-5% ежегодно, – говорит она. – У республики сейчас есть для этого все предпосылки. Я имею в виду обеспечение транспортной доступности региона с вводом в эксплуатацию нового аэропорта и моста через Керченский пролив, скорый запуск железнодорожного сообщения, решение проблем энергодефицита благодаря строительству энергомоста и новых генерирующих ТЭС в Симферополе и Севастополе.По словам вице-премьера Ирины Кивико, анализ экономической ситуации позволяет с уверенностью смотреть в будущее.

Новые ТЭС дают возможность строить в Крыму предприятияФото: Анастасия ЖУКОВА

Параллельно восстанавливаются объемы экспортно-импортных операций.

- Несмотря на сильный спад экспорта и импорта начиная с 2014 года и проведения сделок через материковую часть России, на сегодняшний день ситуация постепенно меняется в сторону увеличения прямых поставок. Существует ряд стран, с которыми Крым успешно развивает международные отношения: Беларусь, Узбекистан, Индия, Иран, Абхазия, Сирия и другие, – рассказала Ирина Кивико.

Этот список постоянно пополняется, но все понимают, что не это самоцель. Уже сейчас можно констатировать: Крым не просто выстоял, а успешно воспользовался временем перемен, чтобы обеспечить свое будущее.