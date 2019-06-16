2019-06-16T18:54:44+03:00
Политика

КПРФ. Работать для людей! Список кандидатов в Государственный совет Республики Крым

Партия выдвинула простых людей — людей из народа
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Крымские коммунисты определились со списком кандидатов в республиканский парламентКрымские коммунисты определились со списком кандидатов в республиканский парламент
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КПРФ выдвинула список простых людей — людей из народа. В списке есть ученые, учителя, профсоюзные деятели, работники культуры и промышленных предприятий, аграрии, юристы — не те, что обслуживают интересы олигархов, а те, кто помогает простым людям.

Кандидаты "Коммунистической партии Российской Федерации" не враждуют друг с другом, как единороссы. Они работают единой сплоченной командой — все вместе, в интересах жителей Крыма.

Назовем первые пятнадцать кандидатов из списка Крымского республиканского отделения КПРФ:

Пресс-служба регионального отделения КПРФ

Пресс-служба регионального отделения КПРФ

Богатыренко Сергей Васильевич – руководитель крымского отделения КПРФ

Демченко Владимир Леонидович – член КПРФ, предприниматель

Дрягин Олег Валерьевич– член КПРФ, помощник депутата государственной думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии

Донченко Илья Григорьевич – руководитель молодежного крыла КПРФ – Ленинского Комсомола Крыма, педагог

Лавров Валерий Васильевич– член КПРФ, ученый, кандидат филологических наук

Соломахин Олег Андреевич– член КПРФ, опытный производственник

Дементьева Евгения Ивановна– член КПРФ, педагог истории и обществознания, работник в сфере образования

Желтенко Иван Николаевич– член КПРФ, специалист в сфере ЖКХ

Нестеренко Алексей Иванович– член КПРФ, опытный специалист в вопросах социальной защиты

Соколовский Игорь Григорьевич – член КПРФ, водитель скорой помощи, профсоюзный деятель

Рямбов Михаил Борисович – член КПРФ, аграрий с богатейшим опытом работы

Пузанов Алексей Александрович – член КПРФ, педагог истории и обществознания, работник в сфере образования

Павличенко Иван Петрович – член КПРФ, представитель малого бизнеса

Фертикова Кристина Николаевна – член КПРФ, общественный деятель

Синопол Андрей Григорьевич – член КПРФ, хозяйственник, работник туристической сферы

Сразу после избрания коммунисты готовы незамедлительно приступить к наведению порядка в республике. Чем больше представителей КПРФ окажется в крымском парламенте, тем быстрее он станет органом народного представительства. Поэтому важен каждый голос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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