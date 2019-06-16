В Крыму погиб 17-летний биатлонист из юношеской сборной России

В Крыму погиб член юношеской сборной России по биатлону, 17-летний Артемий Хасанкаев. Причины его смерти сейчас выясняют правоохранители.

Спортсмен вместе с тренером и другими биатлонистами Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта приехал на сборы в поселок Рыбачье под Алуштой. Команда проживала в пансионате "Рыбачье". Ребята тренировались в окрестных горах.

17-летний парень жил спортом. Фото: Liza Alert

15 июня спортсмены вышли на утреннюю пробежку. Уже в пансионате обнаружили, что вернулись не все: Хасанкаева нет.

Искать его вышли спасатели, сотрудники МВД и волонтеры. Водолазы осматривали прибрежную зону, в лесу работали кинологи с четырьмя служебными собаками.

- Был одет в белую майку, черные тренировочные шорты, серые кроссовки, черную шапку. С собой - желтые палки для ходьбы, - гласит ориентировка на форуме Liza Alert.

Фото: Instagram / Артемий Хасанкаев

Искали дотемна, однако безуспешно. Утром 16 июня поиски возобновили. Артемия Хасанкаева нашли мертвым в стороне от маршрута пробежки.

- В ходе осмотра места происшествия телесных повреждений не обнаружено. Назначена медицинская судебная экспертиза, - сообщили в Следственном комитете.

По факту смерти несовершеннолетнего СКР проводит проверку. Следователи уже осмотрели его комнату в пансионате, а также маршрут, по которому двигались юные биатлонисты. Уже опрошены тренер, участники его команды, работники пансионата.

В некоторых СМИ высказывается версия, что причиной смерти Хасанкаева могла быть остановка сердца. Однако официальных заключений пока нет.

Фото: Instagram / Артемий Хасанкаев

- В настоящее время продолжается проведение следственных действий и проверочных мероприятий, направленных на полное установление всех обстоятельств и причин произошедшего, - заключили в СКР.

Страницы Хасанкаева в соцсетях уже полны сообщений с соболезнованиями.

Власти Мурманской области заявили, что окажут помощь семье погибшего.

СПРАВКА "КП"

Артемий Хасанкаев - участник юношеской сборной РФ по биатлону. В юношеском рейтинге Союза биатлонистов России по итогам прошлого сезона занимал третье место. Занял 14-е место в индивидуальной гонке во время чемпионата мира среди юниоров в Словакии (2019 год). В марте этого года во время Первенства России по биатлону стал победителем среди юношей в спринте.