«Их надо остановить!» Экстремалы на мотоциклах штурмуют заповедный Инжир

В этом году кратно возросло число мотоциклистов, штурмующих крымские горы в ООПТ «Мыс Айя». Любимое их время - весна, осень, зима, когда мало народу. Но и летом их достаточно много на склонах.

- Мотоциклисты, конечно, рисковые парни, смотреть страшно - зависают на мотиках прямо над обрывами, так и до беды недалеко, - говорят туристы. - Но зачем они здесь?

А ведь въезд на территорию ООПТ всех видов транспорта категорически запрещен, за исключением служебного и технологического. Не лесники же группами атакуют прибрежные скалы.

Это особо охраняемая природная территория.Фото: Саша ВЕТРОВ

Любители мотоэкстрима уничтожают верхний слой почвыФото: Саша ВЕТРОВ

- О мотоциклистах, которые активно используют окрестности Балаклавы, информация в Севприроднадзоре отсутствует. Основные места использования территории мотоциклистами – г. Спилия, г. Аскети, ур. Кефало-вриси, которые не входят в границы заказника «Мыс Айя», - ответил на запрос "КП-Крым" Валерий Леготкин, замначальника Севприроднадзора.

Но они есть! Если в прошлые годы мотоциклисты вольготно чувствовали себя на территории от Балаклавы до «Золотого пляжа», то теперь запросто разъезжают группами по всему Инжиру.

Везде - следы мотоциклов.Фото: Саша ВЕТРОВ

А тропы, ведущие от моря к роднику Аязьма-Чокрак, отполировали своими колесами до такой степени, что по ним стало опасно ходить.

Русло же самого ручья, сбегающего к морю, раскатали до глубокой колеи. Более того, они облюбовали еще и узкую пешую тропинку, которая ведет от Балаклавы до Серебряного и Золотого пляжей. В результате вероятность осыпей на ней увеличивается многократно.

Уникальная рекреационная зона при таком подходе со временем рискует остаться в памяти только в качестве кадров из «Дикарей». Любители мотоэкстрима и спортивного стиля эндуро уничтожают верхний слой почвы, а заодно и краснокнижные растения.

- Мотоциклисты - чума 21 века. Догнать их нереально. Но и не колючей же проволокой территорию обносить. Одна надежда на сознание людей. Эндуристы сами не понимают, какой ущерб наносят экологии. Уповать можно в данный момент лишь на то, что они одумаются. Нужно вести пропаганду, доносить до спортсменов, что склоны из-за колес превращаются в «шрамы» на земле и провоцируют оползни, - говорит Станислав Нагорный, член Общественного совета при Севприроднадзоре.

Тропа к источнику изуродована.Фото: Саша ВЕТРОВ

Увы, одними упованиями природу не спасти.

Более радикальные методы предлагают сами лесники:

- Мы не в состоянии угнаться за всеми мотоциклистами, но если сами туристы сумеют их задержать и оперативно сообщить нам, мы приедем, составим протокол и вместе с милицией изымем транспортное средство. А заодно и примем соответствующие меры к тем мотоклубам (а мы их знаем), которые поощряют, а то и сами организуют такие мотогонки на территории ООПТ.

Получается, и они расписываются в бессилии. Кто остановит мотоварваров?