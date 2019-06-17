Море, небо, равелин! 900 человек танцевали кадриль и мазурку на легендарной Михайловской батарее

Всех гостей вечером в это воскресенье на рейде Севастопольской бухты встречал трехмачтовый красавец-фрегат «Херсонес». Дамы в красивых платьях в пол, мужчины - парадных кителях или смокингах. Иначе никак. Ведь все собрались на Большой Севастопольский офицерский бал.

В ожидании борта на Михайловскую батарею. Фото: пресс-служба бала

Больше 900 человек посетили 16 июня Михайловскую береговую батарею. Бал был приурочен к трем праздничным датам: дню России (12 июня), дню Севастополя (14 июня) и 220-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина (6 июня). Литературная основа традиционного бального парада этого года - «Звезда пленительного счастья».

Вот так красиво доставили участников бала к Михайловской батарее. Фото: пресс-служба бала

Большинство участников бала - жители города. Приехали на мероприятие и с разных уголков России. Это офицеры всех флотов: Черноморского, Северного, Балтийского, Тихоокеанского, Каспийской флотилии.

Более 900 человек танцевали в этом году. Фото: пресс-служба бала

Вместе с ними в танцах на площади легендарной Михайловской батареи кружились гражданские пары. Многие готовились к этому событию несколько месяцев под руководством профессиональных хореографов. Ведь в программе более 30 танцев - полонез, кадриль, вальс, полька и многие другие.

На балу присутствовали и военные атташе с супругами из 15 иностранных государств - из Армении, Бурунди, Венесуэлы, Камеруна, Конго, Лаоса, Мали, Монголии, Мьянмы, Никарагуа, Руанды, Сирии, Судана и других.

Весь вечер пары кружили в танце под музыкальное сопровождении Академического симфонического оркестра Крымской государственной филармонии и Военно-духового оркестра Черноморского флота.

Танцы - под живую музыку! Фото: пресс-служба бала

Бал соединяет не только любителей музыки и танца, но и любящие сердца.

Год назад Кирилл Ванин сделал Светлане Пташко предложение на балу, затем они поженились. В этом году снова танцуют.

- Бал перевернул всю мою жизнь, разделил ее на до и после, - делится Светлана. - Бал - это очень искреннее мероприятие. Доброе, светлое, красивое.

Ее супруг добавляет:

- Здесь неповторимая атмосфера: море, небо, равелин. Тем более что бал проходит в историческом месте, значимом для города, можно сказать - святом. В какой-то мере мы отдаем и память нашим предкам.

Кирилл сделал предложение Светлане на балу в прошлом году. В этом - они снова танцуют. Фото: пресс-служба бала

В этом году тоже прямо на балу было сделано два предложения руки и сердца. В обоих случая дамы сказали своим кавалерам «да».

Организатору бала Екатерине Графодатской сделали предложение во время мероприятия. Фото: пресс-служба бала

Офицерский бал проводится в благотворительных целях. В этом году помощь будет оказана трем талантливым девочкам - двум жительницам Севастополя и одной крымчанке. Средства, собранные во время события, будут направлены на приобретение профессиональных инструментов для развития их творческих способностей.

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