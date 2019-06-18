2019-06-18T11:42:51+03:00
Политика

«Продолжает петь песни Порошенко»: В Крыму оценили желание Зеленского «вернуть» полуостров

Президент Украины заявил, что на переговорах с Владимиром Путиным затронет тему Крыма и Донбасса
Надежда ДАЦЮК
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Фото: официальная страница Владимира ЗеленскогоФото: официальная страница Владимира Зеленского
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Если разговор президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского и состоится, любая попытка главы незалежной поднять крымский вопрос будет пресечена. Такое мнение «Комсомольской правде – Крым» выразил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

Ранее Зеленский заявил, что на переговорах с Путиным в первую очередь затронет тему Крыма и Донбасса.

- Начнем с того, что Крым и Донбасс - это Украина. Я очень люблю Крым. Я был там много-много раз, - сказал Владимир Зеленский.

Кроме того, он заявил, что «если эффект от санкций недостаточен, то их надо усиливать».

- Я глубоко убежден, что вопрос Крыма на этой встрече никто обсуждать не будет. Владимир Путин об этом неоднократно говорил, что вопрос Крыма закрыт раз и навсегда. К сожалению, Зеленский продолжает петь песни Петра Порошенко относительно Крыма и Донбасса. Что у Порошенко, что у Зеленского шансов вернуть Крым ноль, - заявил Владислав Ганжара.

ПУСТЬ ПРИЕЗЖАЕТ НА ОТДЫХ!

Депутат отметил, что Зеленский как турист может приехать на полуостров и увидеть изменения, которые произошли в российском Крыму.

- Он ведь раньше бывал в Крыму с гастролями. Пусть приедет как турист и сравнит полуостров в составе Украины и сегодня, когда уже пять лет он находится в составе РФ. Тогда уже у самого господина Зеленского сложится картина понимания того, что ни при каких условиях Крым не вернется в состав Украины и, конечно же, речь не только о том, как изменился инфраструктурно наш полуостров, а о настроениях крымчан, - отметил Ганжара.

Он напомнил, как во время Крымской весны 2014 года в Симферополе толпа гнала Петра Порошенко от здания правительства до железнодорожного вокзала.

- Если бы Зеленский сказал слова про украинский Крым здесь, на полуострове, он бы повторил судьбу Порошенко. По моему убеждению, это путь в никуда, ведь он уже повторяет ошибки предшественника, - заключил Ганжара.

По мнению политолога Ивана Мезюхо, Зеленскому в потенциальных переговорах с Путиным не удастся объединить тему Крыма и Донбасса.

- Для Москвы вопроса Крыма не существует. Полуостров - неотъемлемая часть Российской Федерации. Точка. Полагаю, что администрация президента Зеленского, также как и Администрация президента Порошенко понимает бесперспективность разговоров о «возвращении» Крыма Украине. Заявления главы украинского государства о Крыме - ритуальные действия и рассчитаны больше на внутреннюю аудиторию, - сказал КП-Крым эксперт.

В свою очередь политолог Владимир Джаралла отметил, что Зеленский пока занимается «тем, что умеет лучше всего: говорит и играет».

- Более того, нет понимания, его это слова и мысли, или сценариста. Потому единственный критерий, который остается, чтобы понять истинные возможности Зеленского, это дела, - сказал Джаралла.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЭКЗАМЕН

Он добавил, что пока главная забота его окружения украинского президента - парламентские выборы.

- Они надеются получить большинство на парламентских выборах, и шансы для этого есть. До этого встреча в «Нормандском формате» или двусторонняя не имеют смысла просто потому, что никакие решения украинской стороной не будут реализованы. Кроме того, в парламент имеют шанс пойти в большом количестве силы, заинтересованные в нормализации отношений между нашими странами. Потому встреча Путина и Зеленского неизбежна, и это будет по-настоящему серьезный политический экзамен. Может быть, даже главный. А вот способен он его сдать хотя бы на «удовлетворительно» или провалить - увидим. Ведь Крым в России навсегда, - отметил политолог.

КСТАТИ

«ВЕРНЕМ КРЫМ И БЛА-БЛА-БЛА»

Четыре года назад Владимир Зеленский как шоумен «95-го квартала» сыграл роль Петра Порошенко, тогда - действующего президента Украины. От его имени Зеленский сказал:

- В следующем году мы вернем Крым. Я, конечно, в это слабо верю, но как президент я обязан вселять веру и бла-бла-бла.

Во время инаугурации 20 мая Зеленский первоочередной задачей назвал прекращение огня в Донбассе. Следующим шагом он считает возвращение Крыма и Донбасса под контроль Киева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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