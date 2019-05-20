В Крыму оценили речь Зеленского на инаугурации о «возвращении полуострова»

Сегодня, 20 мая, прошла инаугурация президента Украины Владимира Зеленского. После присяги он обратился к украинскому народу. Не забыл, конечно, про якобы украинский Крым и Донбасс.

- Не мы эту войну начали, но нам ее заканчивать. Мы готовы к диалогу, но я уверен, что первым шагом для начала этого диалога станет возвращение всех украинских пленных. Наш следующий вызов – это возвращение утраченных территорий... эта формулировка мне кажется некорректной, потому что невозможно потерять то, что и так наше по праву. И Крым, и Донбасс – это украинская земля, где мы потеряли не только территории, а потеряли главное – людей, их сознание. Они не чужие, они наши, украинцы, – заявил Зеленский во время инаугурации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/709829" frameborder="0"></iframe> Полное обращение Владимира Зеленского, нового президента Украины.

В Крыму заявление нового гаранта Конституции Украины восприняли с улыбкой.

- Сейчас в ходе инаугурации президента Украины Владимира Зеленского мы услышали от него то, что никогда не будет воплощено – возвращение Крыма. Крымский вопрос для нас закрыт раз и навсегда, потому что полуостров – это часть РФ. Если для Зеленского это не пустые слова, а вещи, которые он хочет воплотить в жизнь, то это будет такая же ошибка, которую сделал Петр Порошенко во внешней политике, продолжая антироссийскую риторику. Именно это и повлияло на его рейтинги в ходе первого и второго тура выборов, - отметил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

По его мнению, президент «прекрасно отдает себе отчет в том, что Крым никогда не вернется в состав Украины, но сказать сегодня что-то другое, наверное, в рамках этой политической действительности, для него не представляется возможным».

По словам депутата, у Украины есть будущее, только если Владимир Зеленский сможет построить конструктивные отношения с Россией.

- Крымский вопрос для Украины будет закрыт лишь тогда, когда политическая верхушка осознает, что с РФ нужно договариваться. Только после выстраивания диалога у Зеленского получится стать тем президентом, который не поведет государство в пропасть, а попытается сохранить, - добавил Ганжара.

По мнению крымского политолога Владимира Джараллы, речь Зеленского во время инаугурации показывает, что линия внешней политики Украины по-прежнему находится под западным контролем.

- Украина – по-прежнему инструмент в комбинациях международных игроков. Будут меняться отношения между Россией и США, Европой, и также будет меняться позиция нашей соседки. Потому, более активными будут действия внутри страны, где олигархи начинают сводить счеты и перераспределять богатство, - выразил свою позицию Джаралла.

Он отмечает, что диалог Украины с Россией возможен:

- Это будет своеобразной проверкой возможностей Зеленского, его самостоятельности. После того, как он предпримет какие-то действия, сразу будет понятно, кто за ним стоит, кто реально управляет страной. Пока "форточка возможностей" для изменяя ситуации остается открытой, а диалог необходим, прежде всего, самой Украине.

Политолог Иван Мезюхо отмечает, что тональность инаугурационной речи Владимира Зеленского говорит о том, что он является продолжателем внешнеполитического курса Петра Порошенко.

- Претензии Зеленского на Крым – традиционное ритуальное высказывание украинских политиков, а вот его заявление по поводу возвращения Донбасса почему-то не было сопровождено комментарием о том, что он, как гарант Конституции Украины, сделает все возможное для соблюдения Минских соглашений. Словосочетание «Минские соглашения» вообще не прозвучало из уст нового украинского президента, что вселяет некоторую тревогу на счёт перспектив мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Именно поэтому я не испытываю доверия к его фразе о необходимости прекращения огня в Донбассе, - выразил свое мнение политолог.

Он также добавил, что "в теории Зеленский мог бы пойти на начало диалога с Россией, но это возможно только при условии, что Киев не будет выдвигать Москве безумные требования в ходе таких потенциальных переговоров".

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