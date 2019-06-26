Поклонская: Зеленский - марионетка и военный преступник

Экс-прокурор Республики Крым, депутат Государственной Думы Наталья Поклонская в интервью ГТРК «Таврида» назвала нового президента Украины Владимира Зеленского куклой, играющей по чужим правилам.

По мнению Поклонской, любые надежды на изменения в политике, связанные с приходом Зеленского - это был самообман. Жители Украины хотели верить в лучшее, а специалисты сыграли на этом естественном желании, используя образ, воплощенный актером в сериале «Слуга народа».

- Просто все хотели покончить с кровавой гражданской войной, которую развязали националисты, все хотели закончить с режимом экс-президента Украины. Это многоступенчатая конструкция, придумана заранее. Сначала фильм «Слуга народа» набрал популярность. В выдуманном сюжете Украина преодолевает разруху, коррупцию и процветает, войны нет — все хорошо. То же самое люди захотели увидеть и в реальной жизни, - сказала Поклонская.

Она подчеркнула, что приход комика к власти продуман теми же людьми, кто организовывал Евромайдан и государственный переворот на Украине в 2014 году. Так что смена руководства в незалежной де-факто не состоялась.

- То, что сегодня демонстрируется – показатель, что он всего лишь марионетка. «Кукла», играющая роль. Актер. Очевидно, что Зеленский действует строго по сценарию и проводит сейчас прежнюю самоубийственную для Украины политику. Где для этого надо молчать – он молчит, где нужно исчезнуть – он исчезает. Там, где надо появится и что-то сказать отрепетированный текст – он это делает, - сказала депутат Госдумы.

Наталья Поклонская отметила, что со временем мы будем знать имена всех, кто стоит за сегодняшними действиями Киева.

По мнению депутата, Зеленскому приказали отстраниться от решения проблем Донбасса, и он послушно выполнил этот приказ. При этом нельзя забывать, что президент - главнокомандующий, поэтому в любом случае несет ответственность за все, что делает украинская армия в рамках так называемой "АТО", за все убийства мирных жителей. Наталья Поклонская уверена, что Владимир Зеленский вынужден будет ответить за все преступления ВМСУ на Донбассе, и суда ему избежать не удастся.

- Для страны формальная смена президента не изменила ничего. Самолет «Украина» все так же падает, новый пилот не лучше прежнего, только теперь некоторые пассажиры громче хлопают в ладоши. На полном ходу самолет уже коснулся земли, корпус трещит, а им кажется, что сейчас будет удачная посадка, - заключила Поклонская.