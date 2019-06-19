2019-06-19T11:58:14+03:00
Общество

В Ялте появился первый взвод туристической полиции

Его сотрудники владеют английским языком и знают все достопримечательности полуострова
Галина КОВАЛЕНКО
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Новое подразделение пока работает только в ЯлтеНовое подразделение пока работает только в ЯлтеФото: Анастасия ЖУКОВА
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В главном курортом городе Крыма создали взвод туристической полиции.

Новое подразделение относится к отдельной роте патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Ялте.

- Подразделение будет патрулировать места массового пребывания отдыхающих и зарубежных гостей, - сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

Турполиция должна всячески помогать курортникам и, конечно же, принимать меры, если те попали в какую-то переделку.

В специальное подразделение берут только тех, кто хорошо знает английский язык.

- Сотрудники повышают свой профессиональный уровень и занимаются изучением других иностранных языков, - отметили в ведомстве. - Занятия проводят заместитель командира взвода, который в совершенстве владеет английским и немецким языками, и сотрудник взвода - бывший преподаватель иностранного языка.

Все сотрудники подразделения также успешно прошли спецкурсы в Крымском филиале Краснодарского университета МВД России.

Мало того, они вдобавок детально изучают достопримечательности Крыма, чтобы подсказать туристам, какие красоты стоит посмотреть в первую очередь, как до них добраться и тому подобное.

Туристическую полицию Ялты от простых сотрудников полиции можно будет отличить по нарукавным повязкам с надписью на русском и английском языках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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