В Ялте появился первый взвод туристической полиции
В главном курортом городе Крыма создали взвод туристической полиции.
Новое подразделение относится к отдельной роте патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Ялте.
- Подразделение будет патрулировать места массового пребывания отдыхающих и зарубежных гостей, - сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.
Турполиция должна всячески помогать курортникам и, конечно же, принимать меры, если те попали в какую-то переделку.
В специальное подразделение берут только тех, кто хорошо знает английский язык.
- Сотрудники повышают свой профессиональный уровень и занимаются изучением других иностранных языков, - отметили в ведомстве. - Занятия проводят заместитель командира взвода, который в совершенстве владеет английским и немецким языками, и сотрудник взвода - бывший преподаватель иностранного языка.
Все сотрудники подразделения также успешно прошли спецкурсы в Крымском филиале Краснодарского университета МВД России.
Мало того, они вдобавок детально изучают достопримечательности Крыма, чтобы подсказать туристам, какие красоты стоит посмотреть в первую очередь, как до них добраться и тому подобное.
Туристическую полицию Ялты от простых сотрудников полиции можно будет отличить по нарукавным повязкам с надписью на русском и английском языках.
ИСТОЧНИК KP.RU