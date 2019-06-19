В Ялте появился первый взвод туристической полиции

В главном курортом городе Крыма создали взвод туристической полиции.

Новое подразделение относится к отдельной роте патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Ялте.

- Подразделение будет патрулировать места массового пребывания отдыхающих и зарубежных гостей, - сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

Турполиция должна всячески помогать курортникам и, конечно же, принимать меры, если те попали в какую-то переделку.

В специальное подразделение берут только тех, кто хорошо знает английский язык.

- Сотрудники повышают свой профессиональный уровень и занимаются изучением других иностранных языков, - отметили в ведомстве. - Занятия проводят заместитель командира взвода, который в совершенстве владеет английским и немецким языками, и сотрудник взвода - бывший преподаватель иностранного языка.

Все сотрудники подразделения также успешно прошли спецкурсы в Крымском филиале Краснодарского университета МВД России.

Мало того, они вдобавок детально изучают достопримечательности Крыма, чтобы подсказать туристам, какие красоты стоит посмотреть в первую очередь, как до них добраться и тому подобное.

Туристическую полицию Ялты от простых сотрудников полиции можно будет отличить по нарукавным повязкам с надписью на русском и английском языках.