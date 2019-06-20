Власти потребовали снести деревянный храм украинских раскольников в Евпатории

Маленькая деревянная церквушка ютится в Евпатории между домами №133 и 135 по улице Интернациональной. «Наша церква канонічна!» - гласит надпись на двери. Большую часть времени храм закрыт, зайти туда можно только во время богослужения, а их проводят не так уж часто – по выходным да по праздникам.

Это Крестовоздвиженская церковь УПЦ Киевского патриархата, основанного раскольником патриархом Филаретом (см. рубрику «Справка КП»). После вхождения Крыма в состав России УПЦ КП отказалась соблюдать законодательство – поэтому постепенно теряет свои храмы один за другим. Деревянная церквушка в Евпатории – на очереди, в администрации Евпатории уже рассматривают вопрос о сносе строения.

Надпись появилась после того, как в обществе разгорелись споры по поводу новой церкви Украины и ее томосаФото: София ЯКУБОВА

РЕШИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС САМОСТОЯТЕЛЬНО

Строительство Крестовоздвиженской церкви начали еще во времена украинского Крыма - в октябре 2013 года. Вот только никаких документов на строительство или хотя бы на землю у общины не было.

Не прошло и месяца после начала работ, как местный исполком (украинский аналог горадминистрации) выдал аж три (!) предписания о «демонтаже самовольно выстроенного фундамента и строения и приведении земельного участка в первоначальный вид».

Глава крымской епархии УПЦ КП архиепископ Климент (Кущ) решил отстаивать свой храм-самострой. Он быстренько написал президенту Украины Виктору Януковичу жалобное письмо, где заявил, что власти Евпатории уже 10 лет как не выделяют землю под строительство храма УПЦ КП.

«Сегодня, когда община самостоятельно решила вопрос по поводу земли под строительство храма, без какой бы то ни было поддержки со стороны органов местного самоуправления, евпаторийская власть пытается препятствовать завершению строительства первой типовой православной церкви УПЦ КП в городе Евпатории», - говорилось в обращении.

Видимо, «решить вопрос самостоятельно» - это, в понимании архиепископа, просто начать стройку на любом клочке земли, который приглянулся.

В том же письме Климент потребовал от Януковича не только взять под личный контроль строительство Крестовоздвиженской церкви в Евпатории, но и «поручить руководителям советов всех уровней обеспечить выделение земельных участков, помещений для богослужений парафиям УПЦ Киевского Патриархата, которые этого требуют», а еще – «обеспечить присутствие управления УПЦ КП во всех мероприятиях, которые организовывают государственные органы власти на всех уровнях».

В противном случае архиепископ грозил обращением в Совет Европы и прочими информационными последствиями.

Правда, ответа он так и не получил: на следующий день после того, как письмо направили в Киев, там начался Евромайдан, и Януковичу было не до религиозных конфликтов в Крыму.

К слову, комментируя свое обращение в прессе, глава Крымской епархии УПЦ КП бахвалился, что будет строить храмы, где угодно.

- Будут деньги, будут возможности - я буду находить участок, который мне нравится, и буду ставить храмы там, где мне нужно, а не там, где власть мне дает или не дает, - заявил Климент.

УПЦ КП в течение пяти лет принципиально не хотела регистрироваться в российском КрымуФото: Анастасия ЖУКОВА

ПОДЖОГ

Строительство Крестовоздвиженской церкви на улице Интернациональной тем временем продолжалось. Крымчане подзабыли об этой истории, потому что вместе со всей страной наблюдали за разворачивающейся акцией протеста в Киеве. Пока рано утром 3 декабря 2013 года недостроенный храм не загорелся.

По данным милиции, пожар случился в 4 часа утра, огонь уничтожил деревянный купол. Площадь пожара составила 9 квадратных метров. По факту происшествия правоохранители возбудили уголовное дело, расследование взяли на личный контроль руководители главка МВД в Крыму.

Храм горел в ночь на 3 декабря. Фото: ГС ЧС Украины в Крыму

Настоятель храма отец Ярослав Гонтар, который на момент ЧП находился в Киеве – служил капелланом на Евромайдане, попытался возложить вину за поджог на каноническую УПЦ Московского патриархата.

- Священнослужители УПЦ МП подбивают прихожан требовать от властей разрушения нашего храма, называя его строительство незаконным и нарушающим каноны православия! – заявил он журналистам.

Отец Ярослав так намекнул на крестный ход «За каноническое православие», который за пару недель до пожара провели представители духовенства и верующие УПЦ МП. Поводом для проведения шествия действительно стало незаконное строительство нового храма раскольнической церкви.

Тогдашний городской голова Евпатории Андрей Даниленко еще раз подчеркнул, что храм возводится без разрешительных документов, однако «это не повод для противоправных действий».

- Одно беззаконие не должно порождать другое, - сказал чиновник.

Интересно, что уже через неделю в СМИ появились новости, что власти Евпатории все же подумают над выделением земельного участка для раскольников из УПЦ КП.

Купол недостроенного храма сгорел. Фото: ГС ЧС Украины в Крыму

НИ ЕДИНОЙ БУМАЖЕЧКИ

Прошло пять лет. Под шумок Евромайдана и последовавшей за ним Крымской весны Крестовоздвиженскую церковь по улице Интернациональной все-таки достроили. Занимает она чуть больше 30 квадратных метров. А бумаг у священнослужителей на землю и здание как не было, так и нет.

- В ходе проверки установлено, что на участке осуществлена заливка ленточного фундамента, на котором возведено строение из деревянных брусьев высотой более 10 метров. Общиной не предоставлено документов, предоставляющих право на использование указанного земельного участка не предоставлено. В департаменте имущественных и земельных отношений администрации города Евпатория договор аренды данного участка в учетных делах отсутствует. В Службе государственного строительного надзора РК документы разрешительного характера не регистрировались. Отделом архитектуры и градостроительства администрации градостроительные условия и ограничения застройки на указанный участок не выдавались. Также не поступало заявления на разработку градостроительного плана и обращения по вопросу согласования объекта благоустройства по данному адресу, - сообщили «КП-Крым» в пресс-службе администрации Евпатории.

Словом, ни единой бумажечки. Совсем. Подтвердили эту информацию «КП-Крым» и в Госкомрегистре.

ЕСТЬ ШАНС

Сейчас управление муниципального контроля администрации Евпатории выдало церковникам предписание освободить земельный участок и демонтировать здание, либо срочно оформить документы на недвижимое имущество.

- Срок исполнения указанного предписания в настоящее время не истек, - отметили в администрации, так что у УПЦ Киевского патриархата еще есть шанс привести дела в соответствие с российским законодательством.

Но вот незадача: это де-факто будет означать признание Крыма как части РФ, а архиепископ Климент этого не хочет, хоть сам и получил российский паспорт в числе первых. Священнослужитель пытается жаловаться на дела свои горькие и Киеву, и Европе, и США, называя законные процедуры «гонениями на церковь». Как же можно дальше выпрашивать какие-то привилегии у Брюсселя и Вашингтона, если признал Крым российским?..

Поэтому Климент пока в раздумьях.

- Если Бога не боятся, пусть сносят, - заявил архиепископ украинским СМИ.

Деревянный храм занимает чуть больше 30 квадратных метров и окружен многоэтажкамиФото: София ЯКУБОВА

КСТАТИ

Раскольники из УПЦ КП долго не хотели регистрироваться по российским правилам, архиепископ Климент заявлял, что это его «принципиальная позиция». Из-за отсутствия регистрации у епархии забрали храмы, расположенные на территории воинских частей. Не могут же, в самом деле, гулять по охраняемой военной базе представители незаконной церкви!

В итоге у УПЦ КП осталось всего два, скажем так, полноценных храма – кафедральный собор в центре Симферополя и Крестовоздвиженская церковь в Евпатории. Когда над раскольниками нависла угроза потери собора, то архиепископ Климент позабыл свою «принципиальность» и отправился регистрироваться. Правда, пока у него не приняли уставные документы, а арбитражный суд уже рассматривает иск, где власти Крыма требуют освободить помещение собора: срок аренды закончился.

СПРАВКА КП

УПЦ Киевского патриархата - самопровозглашенная церковь. В 1992 году ее создал митрополит РПЦ Филарет, бывший предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата, впоследствии из-за этого преданный анафеме. Филарета поддержали архиереи Украинской автокефальной православной церкви и власти независимой Украины.

В конце 2018 года УПЦ КП вместе с Украинской автокефальной православной церковью объединились в одну Православную церковь Украины. Константинопольский патриархат во главе с патриархом Варфоломеем признал ПЦУ автокефальной и выдал ей соответствующий документ - томос. РПЦ и Украинская православная церковь Московского патриархата раскольников не признали. Другими поместными церквями ПЦУ тоже пока не признана.

Однако летом 2019 года начался «раскол среди раскольников», когда «почетный патриарх» ПЦУ филарет заявил, что не признает выданный Константинополем томос, мол, если бы он знал его содержание, то никогда бы не согласился. В итоге 20 июня он созвал поместный собор в Киеве, где объявил о восстановлении раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата, которая «будет служить украинскому народу».

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