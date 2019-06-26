Антирекорд: Лихач проехал по Крымскому мосту со скоростью 195 километров в час

Лихач на дорогой иномарке поставил рекорд скорости на Крымском мосту - 195 километров в час! О-о-очень хотел попасть на полуостров, не мог дождаться.

Еще один любитель погонять попался на трассе на территории Республики Крым, он развил на джипе скорость аж 243 километра в час.

Оба "достижения" камеры зафиксировали в этом году.

- Самоубийственная скорость! Нарушители пойманы, все штрафы оплачены, - сообщил КП-Крым начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) ГИБДД МВД по Республике Крым Дмитрий Леонтьев.

Максимальная скорость движения по Крымскому мосту - 90 километров в час. Иногда, в зависимости от погодных условий (например, туман) скорость могут ограничивать до 60, а то и до 40 километров в час. Соответствующая информация появляется на электронных табло, установленных на въезде на Крымский мост как со стороны Керчи, так и со стороны Тамани.

СПРАВКА КП

Напомним, автомобильное движение по Крымскому мосту открыл президент РФ Владимир Путин 15 мая 2018 года, а на следующий день, 16 мая, через Керченский пролив поехали все желающие. Корреспонденты "Комсомолки" были в числе первых, кто прокатился с ветерком по новой дороге от Крыма до Краснодарского края. Девушки протестировали мост на машине и на байке.

Протяженность Крымского моста - 19 километров, он самый длинный в России.

На Крымском мосту, а также на автоподходах к нему, установлены 39 камер, которые следят не только за нарушением скорости. Они фиксируют тех, кто делает остановки (а они на мосту запрещены), а также тех, у кого случилась поломка. Данные передаются в Центр управления производством.

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