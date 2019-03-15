Диверсант не проскочит, шторм не повредит: Как обеспечили безопасность Крымского моста

- Мост рано или поздно упадет! Он движется! Вот фото из космоса! - такие фейки о транспортном переходе через Керченский пролив регулярно запускают СМИ незалежной.

Белоснежные арки, возвышающиеся между Черным и Азовским морями, не дают покоя украинским политикам и даже западным журналистам. Так, в прошлом году американский публицист Том Роган заявил, что Украина - вдумайтесь! - должна взорвать Крымский мост, а один из лидеров украинских националистов Дмитрий Корчинский сокрушался в одном из интервью, что до сих пор не смог этого сделать.

Строители успокаивают: ни один диверсант не пройдет. Контроль за безопасностью начинается уже на автоподходе к мосту.

БЕЗОПАСНОСТЬ - С ПОДХОДА

Въезжаем на мост. Автомобили проверяют выборочно. Нашей легковушке повезло попасть в те 5% из общего потока, которые ежесуточно проверяют сотрудники ГИБДД и транспортной безопасности.

- Пассажиры, выходите из машины, - командует инспектор ДПС.

Выходим. Заходим в здание, где кладем свои вещи на ленту со сканером, и сами проходим через рамку-металлоискатель. Моя очередь - и прибор предательски пищит. Меня проверяют ручным металлодетектором. Оказалось, всему виной - железная "кнопка" на куртке.

Еще некоторое время ждем - осматривают наш автомобиль.

- Можете садиться в машину. Счастливого пути, - улыбается женщина в форме.

Такие контрольно-пропускные пункты работают с обеих сторон - и в Крыму, и на Тамани.

Контроль безопасности начинается еще до въезда на мостФото: Анна САДОВНИКОВА

Но это еще не все. За нашим автомобилем, как и за всеми остальными, следят 39 камер, установленных на мосту. Данные передаются в Центр управления производством. Там знают, кто нарушает скорость, кто сделал запрещенную остановку, а у кого случилась поломка.

В Центре управления производством пристально следят за всеми изменениями на мостуФото: Анна САДОВНИКОВА

- Основные внештатные ситуации, с которыми приходится сталкиваться - изменения погодных условий, ветер, туман и остановки транспорта, - отметил начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Кайрат Турсунбеков.

900 ШТОРМОВЫХ ЧАСОВ

В Керченском проливе действительно ветренно. Это на себе прочувствовали корреспонденты "КП", которые приехали посмотреть, как укладывают рельсы на ж/д части моста.

Стоишь на технологическом мосту между теми самыми белоснежными арками и думаешь: а не снесет ли мои 55 кило в море... Признаюсь, было немного страшно, когда пришлось взбираться на арку по лестнице. Со всех сторон - вода, и ветер в лицо.

Что ни говори, а мост у нас - силач! За прошлую зиму он пережил аж 900 штормовых часов! Самым ветреным стал январь - 330 часов. В некоторые дни порывы ветра достигали 24 метров в секунду, а высота волны - 2,5 метра. Ой, как хорошо, что мы поехали на "стройку века" в марте, а не в январе.

Чтобы контролировать все капризы погоды, специалисты установили 7 метеостанций, три из них - на арке. Они предупреждают службу эксплуатации о том, что ожидается изморозь, лед, снег, дождь, туман, сильный ветер.

- В случае необходимости четырехполосная дорога заблаговременно обрабатывается водно-соляным раствором, чтобы исключить обледенение, а электронные табло над трассой информируют водителей о безопасном скоростном режиме, - говорят в инфоцентре "Крымский мост".

И ВЕТЕР ЕМУ НИПОЧЕМ

Поднимаешь голову вверх - и видишь массивные, но вместе с тем и утонченные арки моста. Эксперты долго работали над проектом, чтобы они служили нам столетиями: провели анализ многолетних сводок погоды, изучили все максимумы и минимумы за минувшие годы.

Чтобы ветер меньше раскачивал конструкции, их оборудовали особыми устройствами.

- Мы установили на арки аэродинамические отсекатели, по принципу крыла самолета, - рассказал заместитель начальника компании «СГМ-Мост» Дмитрий Кондаков.

На прочность их проверяли в Центральном аэродинамическом институте и убедились: даже самый сильный ветер Крымский мост не возьмет.

НАВАЛ НЕ ПОЛУЧИТСЯ

Под мостом проходит очередной грузовой танкер. Он медленно идет из Черного в Азовское море. Прежде чем допустить в караван, его уже проверили наши пограничники. Они осматривают суда на предмет запрещенных грузов, контрабанды, ищут людей, незаконно находящихся на борту.

Вряд ли этот рубеж преодолеют ретивые диверсанты, но если вдруг - чисто теоретически - им это удастся, протаранить опоры моста они не смогут, ведь строители предусмотрели и это, установив специальные конструкции - палы.

- Это цилиндрические сооружения, состоят из труб, расположенных по кругу, и стянутых на манер деревянной бочки шестидесятитонными кольцами, - объяснил Кондаков.

Внутри труб - бетон и природный камень. Снаружи палы прорезиненные, поэтому защитят опоры от возможного столкновения с судном.

Защитные конструкции - палыФото: Анна САДОВНИКОВА

Эта конструкция поможет не только в случае намеренной диверсии, но и во время ЧП: капитан может сманеврировать на палы, что снизит ущерб для судна.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ? ВЫДЕРЖИТ!

Землетрясения в Крыму происходят через день, но ни жители, ни гости полуострова их не чувствуют: толчки слишком слабые. Хотя природу нельзя недооценивать: в начале ХХ века Крым все же пережил серьезное землетрясение с масштабными разрушениями.

Чтобы мост не пострадал, строители установили шок-трансмиттеры. Главная задача этих устройств - дополнительно защищать его от сейсмического воздействия. Даже 9-балльное землетрясение переживем!

- Это как ремни безопасности в автомобиле. Они позволяют пролетам моста «дышать», то есть беспрепятственно смещаться при незаметных перемещениях, вызванных температурными условиями. Во время землетрясения шок-трансмиттеры срабатывают и распределяют сейсмическую нагрузку равномерно по опорам, - рассказали в инфоцентре «Крымский мост».

ВАЖНО

С момента открытия моста приборы и датчики отслеживают в режиме реального времени состояние опор и пролетных строений с учетом климатических и других нагрузок.

На автодорожной арке установлено более 45 устройств: тензометры, акселерометры, инклинометры и датчики GNSS.

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