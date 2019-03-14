2019-03-14T11:24:23+03:00
Общество

Опоры Крымского моста защитили от возможных диверсий

Мостостроители соорудили специальные конструкции [фото]
Анастасия ЖУКОВААлександра КОРШУНОВА
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Так выглядят палы сверхуТак выглядят палы сверхуФото: Анна САДОВНИКОВА
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Опоры Крымского моста защитили от вероятных диверсий. Если какое-то судно решит устроить навал, ничего не выйдет благодаря специальным конструкциям - палам.

- Это цилиндрические сооружения, состоят из труб, расположенных по кругу, и стянутых на манер деревянной бочки шестидесятитонными кольцами, - рассказал заместитель начальника "СГМ-Мост" Дмитрий Кондаков.

Внутри труб - бетон и природный камень. Снаружи палы прорезиненные, поэтому защитят опоры от возможного столкновения с судном.

Эта конструкция поможет не только в случае намеренной диверсии, но и во время ЧП: капитан может сманеврировать на палы, что поможет снизить ущерб для судна.

Как сообщалось, в настоящее время идет строительство железнодорожной части. Строители уложили половину рельсов. Технологический поезд пойдет по мосту уже в августе, а полноценный запуск движения ожидается в декабре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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