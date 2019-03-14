Опоры Крымского моста защитили от возможных диверсий
Опоры Крымского моста защитили от вероятных диверсий. Если какое-то судно решит устроить навал, ничего не выйдет благодаря специальным конструкциям - палам.
- Это цилиндрические сооружения, состоят из труб, расположенных по кругу, и стянутых на манер деревянной бочки шестидесятитонными кольцами, - рассказал заместитель начальника "СГМ-Мост" Дмитрий Кондаков.
Внутри труб - бетон и природный камень. Снаружи палы прорезиненные, поэтому защитят опоры от возможного столкновения с судном.
Эта конструкция поможет не только в случае намеренной диверсии, но и во время ЧП: капитан может сманеврировать на палы, что поможет снизить ущерб для судна.
Как сообщалось, в настоящее время идет строительство железнодорожной части. Строители уложили половину рельсов. Технологический поезд пойдет по мосту уже в августе, а полноценный запуск движения ожидается в декабре 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU