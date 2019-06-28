"В Европе от Украины устали, она вызывает раздражение": В Крыму ответили на заявление Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко в связи с возвращением России в ПАСЕ заявил, что Европа близка к признанию российского статуса Крыма.

На это громкое заявление уже отреагировали в Крыму:

- Безусловно, мы видим что украинских политиков огорчают любые внешнеполитические победы России, каждая такая победа воспринимается, как проигрыш украинской внешней политики. Но нужно понимать, что на возвращении России в ПАСЕ настаивала не столько Россия, сколько сами европейцы, потому как без участия России, одной из сильнейших стран региона, эта организация теряет свой смысл, в то время как без Украины в ПАСЕ мало что изменится, - поделился с КП-Крым мнением депутат ГоссоветаКрыма Владислав Ганжара.

Парламентарий также отметил, что в Европе так или иначе утверждается образ российского Крыма, несмотря на истерию украинских официальных лиц:

- От Украины устали, в Европе она вызывает раздражение. Европа и Россия всегда были ключевыми партнерами, так было и так будет. А из-за украинского вопроса европейцам уже пришлось однажды поссориться с Россией. Что касается Крыма - его российский статус все больше утверждается в умах европейцев. Вспомним того же экс-канцлера Германии Шредера, который прямо заявил, что признает Крым российским.Также мы знаем, что понимание российского статуса есть у большого количества действующих политиков в Европе, однако они не могут высказать свою позицию прямо, подставив под угрозу свою карьеру, из -за официальной позиции Брюсселя - рассказал КП Крым Ганжара.

Депутат отдельно обозначил тот факт, что истерика украинских политиков вредит больше самой Украине нежели России, усугубляя и без того непростые отношения между странами.

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