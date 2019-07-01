Как в Севастополе отметят День семьи, любви и верности: молебен, фестиваль и фейерверк

В городе федерального значения Севастополе вовсю идет подготовка к Дню семьи, любви и верности.

Замечательный летний праздник посвящается трогательной истории супружеской пары святых Петра и Февронии Муромских. Муж и жена прошли испытания жесткими обстоятельствами, людскими пересудами, но сумели сберечь любовь и чувства. Они даже умерли в один день. Святые благоверные князь Петр и княгиня Феврония стали образцом христианского супружества. Как учит церковь, они своими молитвами низводят Небесное благословение на девушек и парней, которые хотят пожениться, поэтому считаются покровителями влюбленных и супружеских пар.

День семьи, верности и любви в Севастополе:

Когда состоится праздник: 7 июля 2019 года, с 14.00 до 22.00.

Где: Северная сторона города-героя Севастополя: Радиогорка, пляж кинотеатра «Моряк», пляж «Учкуевка».

В 15.00, в походной часовне парковочной зоны «Учкуевка» пройдет молебен у иконы с мощами святых Петра и Февронии. Христиане будут просить Всевышнего о даровании мира и благополучия в семьях.

В 16.00, на пляже «Учкуевка» можно будет принять участие или поболеть за участников семейного водноспортивного праздника «Папа, Мама, Я - спортивная семья»

С 17.30 до 22.00, парковочная зона пляжа «Учкуевка» станет местом проведения детской программы, фестиваля, различных подвижных игр и веселых конкурсов. Здесь же пройдет гала-концерт звезд художественной эстрады различной величины.

Замечательный праздник - День любви и верности завершится великолепным салютом: в ночном небе расцветет тысячи огненных фантастических цветов: Ба-бах! Ура!

Это мероприятие на берегу Черного моря организуют Севастопольское благочиние, храм святого апостола Филиппа, находящегося в микрорайоне Радиогорка, правительство города Севастополя и Нахимовский муниципалитет.

Чуть позже станет известно, как этот красивый праздник отметят в других городах Крымского полуострова: Симферополе, Ялте, Керчи и Феодосии. "Комсомольская правда - Крым" об этом напишет.