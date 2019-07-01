Туристы Крыма смогут экономить на покупках, расплачиваясь картами

С 1 июля туристы Крыма получат возможность экономить. РНКБ и ООО «Спутник» запускает программу «ТУР БОНУС».

Зарегистрироваться в программе может клиент, у которого есть карта любого российского банка (кроме РНКБ), а затем получать бонусы за покупки на территории Крыма. При расчете картой в сети магазинов, которые являются партнерами программы «ТУР БОНУС» вам начисляются баллы (1 балл=1 рубль). Вы можете использовать их и экономить таким образом на последующих покупках.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ?

Первое, что необходимо сделать, пройти регистрацию в мобильном приложении «РНКБ 24/7» или в сети банкоматов и терминалов самообслуживания РНКБ Банк (ПАО).

В программе лояльности уже участвуют больше 70 партнеров – это предприятия сферы туризма: отели, рестораны, такси, аквапарки (полный список компаний, которые присоединились к программе «ТУР БОНУС», можно посмотреть на официальном сайте www.тур-бонус.рф)

Вице-президент - директор по розничному бизнесу РНКБ Николай Билан отмечает, что туристы РФ активно пользуются банковскими картами в торгово-сервисной сети полуострова.

- Мы предприняли все необходимые меры, чтобы обеспечить финансовый комфорт для жителей и гостей полуострова, наша инфраструктура полностью готова к курортному сезону - при этом уже 50% наших платежных терминалов принимают бесконтактные карты. А теперь для туристов работает программа лояльности, и с каждым днем количество партнеров программы будет увеличиваться, - сообщил вице-президент - директор по розничному бизнесу РНКБ.

ЦИФРЫ

В июне текущего года крымчане стали совершать в два раза больше безналичных платежей в сети платежных терминалов. Такую статистику приводят в РНКБ в сравнении с июнем прошлого года.

Так, гости и жители Крыма в первый месяц лета сделали 8,75 миллиона транзакций на сумму 6 миллиардов рублей. Для сравнения: в прошлом году было совершено 4,2 миллиона платежей на сумму 4 миллиарда рублей.

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Услуга будет доступна в разделе «Предложения банка» приложения «РНКБ 24/7» (подробнее)