Били инвалидов и женщин: В соцсети появилось скандальное видео из Алушты, где произошла массовая драка

В курортной Алуште произошла массовая потасовка с участием инвалидов. На видео, которое появилось в соцсети, мужчина в инвалидной коляске мирно пересекает дорогу. Вдруг к нему подходит солидной комплекции женщина, которая начинает инвалиду что-то эмоционально втолковывать.

Далее сюжет развивается по следующему сценарию: женщина-атлант, которой чем-то не угодил неходячий, берется за ручки коляски и начинает ее переворачивать.

В Алуште произошла массовая драка.В потасовке приняли участие с десяток человек. Видео: Удивляй, Крым!/VK

- Что ты делаешь? – не скрывает своего возмущения молодая девушка, оказавшаяся поблизости.– Он же инвалид!

К перебранке присоединяется худенький мужчина, у которого плохо действует левая рука и нога. Он начинает активно размахивать своей палкой-тростью, стараясь попасть в обидчицу колясочника.

Женщина-атлант, значительно превосходящая его в весе, без особого труда отбирает у незваного защитника трость. Но тот не сдается и колошматит ее сумкой. Авоська через пару минут тоже оказывается в руках его противницы.

Тут женщине-атланту на помощь приходит мужчина в желтой майке. Он кулаком, со всего маху бьет мужчину с тростью в челюсть, и тот падает на асфальт.

Подбегают еще трое прохожих, которые начинает пинать парня в желтой майке, решившегося сбежать с места происшествия.

Новая порция случайных прохожих начинает оказывать помощь мужчине, упавшему на асфальт: - Скорую вызывайте! Вызывайте «Скорую»!

Лежащий подает признаки жизни: поднимает голову и машет руками. А колясочник тем временем начинает активно крутить колеса своего нехитрого средства передвижения и быстренько уезжает с места ЧП. На этом запись обрывается, судя по которой в потасовке было задействовано с десяток человек.

ОФИЦИАЛЬНО

- Как только поступило сообщение о конфликте на одной из улиц Алушты, на место происшествия выехали сотрудники полиции, которые пресекли противоправные действия граждан, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. - Опрошены все участники и очевидцы произошедшего.

В итоге на 37-летнего жителя Алушты, одного из участников инцидента, завели «административку» за побои. По ст.6.1.1 КоАП РФ ему грозит 15 суток ареста.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ

Николай:

- Почему полиция не убирает колясочников с дорог? Не место им на проезжей части! Опасно же! Да и стоит водителю чуть его зацепить, так сразу ДТП.

Валерия Седова:

- Николай, вы не правы! А как им еще о помощи просить?

Николай Мартя:

- Валерия, Молодая и наивная! Какую операцию? Если бы деньги, которые им подают шли только им, то это хорошо! А так это просто бизнес! А операцию им могут и так сделать, покалечить! Потому, как калекам больше подают. Попробуйте самовольно встать и просить милостыню на перекресток в Севастополе или Симферополе. И всего через пару часиков Вам откроется правда жизни, Валерия! Я езжу не мало по дорогам, вижу много. И уже можно по лицам этих "инвалидов" карту города создать. Где и чей перекресток.

Марина Богомольская:

- Создалось ощущение, что эта женщина не верит, что инвалид на самом деле таковой, а не артист-попрошайка. Поэтому и пыталась вытряхнуть с коляски. Очень жаль мужчину с тростью, хотя он первым агрессию проявил и напал на женщину. В желтой майке похоже родственник женщины, который вступился на свою голову. Крайне некрасивая ситуация и последствия плачевные.