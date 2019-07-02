2019-07-02T17:22:46+03:00
Происшествия

На разбойника с пистолетом - с голыми руками: Крымский полицейский в одиночку задержал преступника, угрожавшего женщине

Капитан полиции применил приемы самбо, чтобы обезоружить нападавшего [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Капитан полиции бросился в одиночку на помощь сельчанке. Фото: кадр видеоКапитан полиции бросился в одиночку на помощь сельчанке. Фото: кадр видео
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Глубокой ночью Тимура Ислямова разбудил телефонный звонок.

- Жительница села Новоандреевское кричала, что в ее дом ворвались трое вооруженных мужчин, которые что-то требуют, - рассказывает Тимур Ислямов.

Молодой человек, который руководит отделением полиции №1 поселка городского типа Гвардейское (Симферопольский район) сбросил остатки сна, сообщил о ЧП своим коллегам, сел за руль авто и вдавил педаль газа в пол.

Машину гнал из всех ее лошадиных сил, ведь могла произойти трагедия. Поэтому и отправился на место в одиночку, не дожидаясь подкрепления.

- Через семь минут был на месте. Перепрыгнул через забор и ворвался в дом, - четко, по-военному рассказывает герой. - Драка происходила в зале. Вместе с мужем сельчанки повалили крупного мужчину, который был в маске.

В Крыму капитан полиции задержал разбойника с пистолетом.Тимура Ислямова ночью разбудил телефон. Узнав, что нужна помощь он тут же отправился в путь. Видео: МВД РФ! другой источник

Капитан полиции применил приемы боевого самбо, чтобы выбить у нападавшего из рук пистолет. Разбойника обезоружили, скрутили, а там и помощь подоспела.

Сельчанка не скупится на добрые слова в адрес отважного капитана полиции, ведь он защитил ее близких.

- Я не за себя боялась, а за семью, - 68-летняя женщина до сих пор не может спокойно говорить о той ночи. – Ведь могла пролиться кровь! Слава Богу, все остались живы. Преступника задержали. Спасибо Тимуру, что пришел на помощь. Он рисковал жизнью, хотя и был не на работе. Все ведь случилось глубокой ночью.

Налетчика, которым оказался 50-летний житель одной из стран ближнего зарубежья, взяли под стражу. Сейчас возбуждено уголовное дело. За разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, ему грозит два года тюрьмы.

Его двух подельников, которые смогли скрыться с места преступления сейчас ищут.

- Изъяты травматический пистолет, принадлежащий налетчикам, - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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