На разбойника с пистолетом - с голыми руками: Крымский полицейский в одиночку задержал преступника, угрожавшего женщине
Глубокой ночью Тимура Ислямова разбудил телефонный звонок.
- Жительница села Новоандреевское кричала, что в ее дом ворвались трое вооруженных мужчин, которые что-то требуют, - рассказывает Тимур Ислямов.
Молодой человек, который руководит отделением полиции №1 поселка городского типа Гвардейское (Симферопольский район) сбросил остатки сна, сообщил о ЧП своим коллегам, сел за руль авто и вдавил педаль газа в пол.
Машину гнал из всех ее лошадиных сил, ведь могла произойти трагедия. Поэтому и отправился на место в одиночку, не дожидаясь подкрепления.
- Через семь минут был на месте. Перепрыгнул через забор и ворвался в дом, - четко, по-военному рассказывает герой. - Драка происходила в зале. Вместе с мужем сельчанки повалили крупного мужчину, который был в маске.
В Крыму капитан полиции задержал разбойника с пистолетом.Тимура Ислямова ночью разбудил телефон. Узнав, что нужна помощь он тут же отправился в путь. Видео: МВД РФ! другой источник
Капитан полиции применил приемы боевого самбо, чтобы выбить у нападавшего из рук пистолет. Разбойника обезоружили, скрутили, а там и помощь подоспела.
Сельчанка не скупится на добрые слова в адрес отважного капитана полиции, ведь он защитил ее близких.
- Я не за себя боялась, а за семью, - 68-летняя женщина до сих пор не может спокойно говорить о той ночи. – Ведь могла пролиться кровь! Слава Богу, все остались живы. Преступника задержали. Спасибо Тимуру, что пришел на помощь. Он рисковал жизнью, хотя и был не на работе. Все ведь случилось глубокой ночью.
Налетчика, которым оказался 50-летний житель одной из стран ближнего зарубежья, взяли под стражу. Сейчас возбуждено уголовное дело. За разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, ему грозит два года тюрьмы.
Его двух подельников, которые смогли скрыться с места преступления сейчас ищут.
- Изъяты травматический пистолет, принадлежащий налетчикам, - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
ИСТОЧНИК KP.RU