«Уже взрослая дочка!»: Фотографии Поклонской взволновали соцсети

«Уже взрослая дочка!: так подписала Наталья Поклонская, депутат Госдумы РФ одну из фотографий, которую выложила на своей страничке в соцсети.

Снимок сделан в живописном месте Крыма. Фото: Александр Богомазов/VK

На фотографии, сделанной на фоне крымских гор, сама политик и ее 14-летняя дочь Анастасия.

Пост собрал не одну сотню восторженных комментариев. Пользователи поют дифирамбы красоте мамы и ее дочки-подростка.

- Посчастливилось пофотографировать красивую женщину, добрую мать и профессионала своего дела Наталью Владимировну Поклонскую, - поделился эмоциями Александр Богомазов. - Если честно, переживал перед съемкой, но все переживания сразу улетучились после первых минут знакомства.

Фотограф написал, что встреча была очень приятной, фотосессия удалась и теперь уже есть задумки на следующий проект.

Анастасия, действительно, на снимке уже почти взрослая.

Дочь Поклонской приняла участие в экскурсии, которую ее мама проводила в мае 2018.Фото: Елена МАСЛЕННИКОВА

На снимке, сделанном в мае 2018, когда ее мама проводила экскурсию в Ливадийском дворце, подросток выглядит иначе.

Снимок в красном платье. Фото: Александр Богомазов/VK

Не менее эффектны и снимки, где Наталья Поклонская одна.

Дама в красном одеянии, с провоцирующим разрезом и стоящая на камням босиком, вызвала целый шквал эмоций.

- Богиня красоты, - пишут одни и предлагают попробовать силы в модельном бизнесе.

- Красивая, умная, талантливая, такими нужно гордиться, - уверены другие.

Нашли и злопыхатели, оставившие негативные комментарии, но таких не очень много.

Свой пост о том, что Дональду Трампу неплохо бы побывать в российском Крыме, Наталья Поклонская проиллюстрировала фотографией, где она позирует в головном уборе: " И фото в шляпе! По-американски)"

Фото в шляпе!Фото: Наталья Поклонская/VK

И посыпались комментарии: - Трамп услышал Ваши мысли, Наташа, и собирается в следующем году в Крым.

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