2019-07-05T19:34:28+03:00
Общество

Сын Федора Конюхова: "Отец летит на самолете с солнечными батареями в Крым! Никаких санкций он не боится"

Он опроверг сообщения СМИ, в которых говорится, что знаменитый путешественник отменяет перелет на полуостров и возвращается в Москву
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Экспериментальный самолет станет базой для будущих разработок Конюхова. Фото: официальный сайт Федора КонюховаЭкспериментальный самолет станет базой для будущих разработок Конюхова. Фото: официальный сайт Федора Конюхова
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"Конюхов летит в Крым на самолете с солнечными батареями!" - информация облетела всю Россию.

"Конюхов не летит в Крым. Возвращается в Москву. Побоялся из-за санкций! - стали пестреть заголовками чуть позже иные СМИ.

Нет, ничего Конюхов не боится. Ему ли опасаться санкций, если в Крыму он бывает по 2-3 раза в год!

У него вообще на полуострове несколько проектов. Федор Конюхов строит в селе Орловка необычную часовню - в память о всех, кто не вернулся домой. Дизайн сооружения путешественник разработал сам. И собирается еще одну часовню строить - в Феодосии. Так что Конюхов продолжает путешествие! И на данный момент, как стало известно КП-Крым, просто остановился на ночлег в Краснодарском крае.

- Первый этап завершен. Федор Конюхов и Сергей Рябчинский успешно завершили перелет по маршруту Московская область (аэродром Северка) - Воронеж (Усмань) - Ростов-на-Дону Ольгинская) - Гастагаевский аэродром (Краснодарский край). Здесь запланирована ночевка. Завтра рано утром команда продолжит перелет в Евпаторию. Перелет прошел в штатном режиме. Пройдено расстояние 1 340 километров - сообщил Комсомольской правде-Крым сын путешественника Оскар Конюхов

Конюхов-младший считает, что слухи о возможном возвращении его отца назад в Москву распускают недобросовестные сотрудники тех аэродромов,от услуг которых экспедиция была вынуждена отказаться.

СПРАВКА "КП"

Вокруг света на солнечных батареях

Перелет из Москвы в Крым на уникальном опытном самолете "Летающая лаборатория" Федор Конюхов совершает в рамках грандиозного проекта "Альбатрос". Цель этого проекта - совершить одиночный беспосадочный перелет в 2021 году на летательном аппарате, который будет полностью работать на энергии солнца.

Конюхов за штурвалом "Летающей лаборатории" Фото: официальный сайт Федора Конюхова

Конюхов за штурвалом "Летающей лаборатории" Фото: официальный сайт Федора Конюхова

Нынешний перелет позволит отработать технологические решения, которые позднее будут применяться при строительстве самолета на котором путешественник отправится в воздушную ".кругосветку".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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