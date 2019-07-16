Фотоконкурс: Выбери самую красивую девушку России с "Комсомолкой"

В Севастополе 20 июля пройдет международный конкурс красоты «Жемчужина Черного моря-2019». Комсомольская правда - Крым выступает партнером мероприятия и объявляет фотоконкурс.

Голосуйте на нашем сайте за самую красивую девушку - и она получит специальный приз зрительских симпатий КП!

Голосовать можно до 20 июля, итоги подведем в 12:00.

Конкурс красоты «Жемчужина Черного моря-2019» уже в 23-й раз пройдет на летней концертной сцене курортного комплекса «Аквамарин».

Победительницы «Жемчужины…» были первыми на всероссийском конкурсе «Краса России», на национальных конкурсах красоты «Королева Украины» и «Мисс Украина». Они успешно участвовали в конкурсах «Мисс Россия», «Мисс мира», Мисс Вселенная», «Мисс Европа» и в других международных шоу грации.

На конкурсе «Мисс Мира-2011», который проходил в Лондоне, победительница севастопольского международного фестиваля «Жемчужина Черного моря» Ярослава Куряча вошла в ТОП-15 самых красивых девушек планеты, а победительница проекта «Жемчужина Черного моря-2012» Ольга Стороженко на конкурсе «Мисс Вселенная-2013» в Москве вошла в ТОП-16 этого престижного шоу.

За многолетнюю историю проекта корону и ленту победительницы получали красавицы из России, Украины, Молдовы и Латвии. В прошлом году победа в международном проекте досталась модели из Чувашии Александре Николаевой.

КСТАТИ

Специальный гость проекта - популярный блогер, артист, участник шоу "Песни на ТНТ", 2-й сезон Роман Каграманов. На сцене «Жемчужины…» певец исполнит свои хиты "Танцуй, пантера", Ампутация сердца" и другие.