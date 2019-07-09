Брат убитого бизнесмена, тело которого вынесло на крымский пляж: «Там был бизнес, были долги»

Личность мужчины, чье тело с привязанной к нему гирей было обнаружено на пляже курортного поселка Николаевка, была установлена - погибший оказался 61-летним симферопольским бизнесменом по имени Рашид Ягъяев.

Известно, что последний раз в живых Рашида Ягъяева видели в понедельник, 22 апреля. Мужчина просто ушел из дома по делам - и не вернулся. Некоторое время симферопольца считали пропавшим без вести, но 7 июля 2019 года его тело прибило течением к побережью поселка Николаевка.

- Да, это действительно был он, мы его сегодня похоронили. Версий случившегося - миллион, нам никто ничего не говорит, следователи сказали, что в течение месяца будет информация. Там был бизнес, были долги, где-то ему должны были, где-то он должен был. Но никакой официальной информации от властей нам пока не сообщали, - рассказал Комсомольской Правде - Крым брат погибшего.

Погибший проживал в Симферополе. Фото: соцсети

Следственный комитет по данному факту уже возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. В пресс-службе ведомства сообщили, что на теле погибшего были признаки насильственной смерти. Обстоятельства гибели мужчины устанавливаются.