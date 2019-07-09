2019-07-09T17:00:26+03:00
Происшествия

Установлена личность убитого, чье тело с гирей вынесло на пляж в Николаевке

Следователи возбудили уголовное дело
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Останки некоторое время пролежали на пляже, пугая отдыхающих. Фото: Вконтакте\ Типичная НиколаевкаОстанки некоторое время пролежали на пляже, пугая отдыхающих. Фото: Вконтакте\ Типичная Николаевка
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Следователям удалось установить личность мужчины, чье тело было обнаружено на одном из пляжей поселка Николаевка в воскресенье, 7 июля. В интересах следствия его имя пока не разглашается.

- Тело мужчины было обнаружено с признаками насильственной смерти, к ногам была привязана гиря. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (умышленное убийство), - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, тело мужчины с привязанной к нему гирей выбросило на берег николаевского пляжа прямо на глазах у отдыхающих. Покойный явно долго пробыло в воде. Случившееся вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Местные жители начали назвали убийство "расправой в стиле лихих девяностых".

ИСТОЧНИК KP.RU

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