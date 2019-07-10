Пять идей, как интересно провести в Крыму это лето

Отдых в Крыму невозможно представить без солнечных ванн на пляже и теплого Черного моря. Но рано или поздно даже самому большому любителю пляжного отдыха хочется приключений. На полуострове найдется множество развлечений на любой вкус и бюджет. Во многих случаях даже не придется далеко ехать.

1.ТАЙНЫ АЙ-ПЕТРИ

Вершина Ай-Петри некогда была излюбленным местом отдыха последнего императора России, Николая II. В наши дни туда ведет одна из красивейших канатных дорог России, «Мисхор-Ай-Петри». А от конечной станции канатной дороги можно отправиться на знаменитые «зубцы», взять напрокат джип и пуститься в мини-путешествие по плато, или просто устроить пикник на смотровой площадке с невероятным видом.

Зубцы Ай-Петри давно облюбовали экстремалыФото: Андрей БУРДЕЙНЫЙ

На Ай-Петри, к тому же, есть несколько десятков пещер, три из которых оборудованы для посещения туристами. Это пещеры Ялтинская, Геофизическая и Трехглазка. В них можно посмотреть на необычные ледяные сталактиты, огромный 6 -метровый сталагмит, или отдохнуть от летнего зноя - температура в пещерах не превышает 10 градусов тепла в любое время года. Кроме того, на вершине есть несколько партизанских стоянок, посетить которые будет интересно любителям военной истории. Но прежде, чем отправляться на вершину следует обратить внимание на погоду - низкая облачность или дождь могут испортить все впечатление.

Каждый гость Крыма обязан хоть раз подняться на вершину Ай-Петри по канатной дорогеФото: Иван КОСТОГРЫЗОВ

Как добраться

До нижней станции канатной дороги «Мисхор-Ай -Петри» ходят городские автобусы из Ялты, №102- от автовокзала и №132 - от ялтинского вещевого рынка. Остановка так и называется - нижняя станция.

На машине необходимо свернуть с трассы Ялта-Севастополь на Мисхор и проехать по адресу: поселок Кореиз, Алупкинское шоссе, дом 52.

Проезд в одну сторону на канатной дороге «Мисхор -Ай- Петри» для взрослых стоит 400 рублей, для детей - 250. Детям до 6 лет - бесплатно.Стоимость:

2. ВИННЫЙ ТУР

Крымские вина известны на весть мир еще со времен древнего Херсонеса, история виноделия на полуострове насчитывает более 2 000 лет и сегодня едва ли кто-то из гостей полуострова не пробовал их. А после бокала вина в теплый летний вечер поневоле задумываешься о тайнах и загадках виноделия.

Виноградники Южного берега Крыма по праву считаются лучшими в РоссииФото: Андрей БУРДЕЙНЫЙ

Крымские виноделы очень гостеприимны, и с радостью проведут экскурсию по своим владениям. Один из крупнейших и старейших винодельческих комбинатов Крыма - знаменитая «Массандра» предлагает туристам развлечения на любой вкус. Можно посетить экскурсию на завод, продегустировать коллекционные вина, пройти квест «Голицынские тайны», и даже - поучаствовать в сборе и обработке винограда. Заводы Массандры располагаются на всем южном берегу, от Судака до Алупки. Кстати, такие туры предлагают и другие винодельни Крыма, подробнее о них можно узнать на сайте интересующего предприятия.

На экскурсии можно осмотреть богатейшую винотеку МассандрыФото: Андрей БУРДЕЙНЫЙ

Как добраться:

Главный филиал «Массандра» располагается в одноименном поселке в окрестностях Ялты. Из Ялты туда едет маршрутное такси № 109 «Вещевой рынок-Винзавод». На автомобиле добраться можно свернув с Ялтинской трассы по соответствующему указателю, или же по навигатору, по адресу пгт Массандра, улица Винодела Егорова дом 9.

Стоимость:

Экскурсия с дегустацией обойдется в 750 рублей с человека, а без дегустации -300. Проходят экскурсии по расписанию, которое указано на сайте или на проходной завода.

Вечерняя музыкальная дегустация под открытым небом в сопровождении симфонического квартета Крымской Филармонии проходит каждую пятницу, до конца сезона, стоимость посещения - 1 500 рублей с человека.

Дегустация коллекционных вин проводится для группы из 10 человек стоит 25 тысяч.

Трудовой тур на виноградник, в ходе которого вы своими руками будете собирать спелые грозди, или даже сможете посадить в землю лозу, обойдется в 5 тысяч с человека, но минимальное количество участников такого тура - 10 человек.

На дегустации гостям предложат изысканные вина и пищу как для ума, так и для тела.Фото: Андрей БУРДЕЙНЫЙ

3. ПО МЕСТАМ СЬЕМКИ ЛЮБИМЫХ ФИЛЬМОВ

А вы знали, что фильм «Кавказская пленница» Гайдая скорее Крымская пленница? Несколько десятков фильмов, любимых многими поколениями россиян сняты на солнечном полуострове. В том числе и ставшие классикой советские шедевры «Три плюс два», «Человек с бульвара Капуцинов», «Асса», «Спортлото 82», и современные картины: «Битва за Севастополь», «Гетеры майора Соколова», «Шапито Шоу» и многие другие.

Наталья Варлей исполняет знаменитую "Песенку о медведях" в крымской Долине Привидений. Фото: Кадр из кинофильма "Кавказская пленница"

Крым был и продолжает оставаться одной из лучших кино-декораций, так что неудивительно, что здесь утвержден экскурсионный маршрут «Кинолегенды Крыма». Правда вот официальные экскурсии предлагают только наиболее доступные места.

Если же вы хотите увидеть, где снимали знаменитую «Кавказскую пленницу», то придется вооружиться картой и посетить места съемок самостоятельно. Легендарный фильм снимали в 1966 году в Симферополе, Алуште и Бахчисарайском районе.

В Крыму помнят и чтят героев любимых кинолентФото: Надежда ДАЦЮК

Стоимость:

Цены на экскурсии колеблются в пределах от 800 рублей до 2- 3 тысяч, в зависимости от длительности и фирмы проводящей экскурсию. Самостоятельная поездка обойдется только в цену проезда общественным транспортом или проката автомобиля - но без экскурсовода легко упустить интересный момент или попросту не добраться до необходимого места.

4. САФАРИ В КРЫМУ

Всегда мечтали побывать на настоящем сафари? Совершенно необязательно ехать в Кению. Парк львов «Тайган», расположенный в центральном Крыму, поможет вам осуществить мечту! Крупнейший в Европе питомник раскинулся на 30 гектаров и стал домом для 60 львов, более чем 40 тигров и еще несколько сотен других животных - чем хуже африканских сафари - парков?

Львы из парка "Тайган" ничем не уступают африканским сородичамФото: Архив "КП"

Как добраться:

Проще всего добраться до парка «Тайган» на машине по трассе Симферополь - Белогорск, свернуть у Белогорска возле соответствующего указателя. Ориентиром может служить памятник партизанам буквально перед поворотом.

Прямого общественного транспорта до парка нет. Отправиться можно с Ж/Д вокзала Симферополя или с автостанции «Восточная» на любом автобусе, идущем в сторону Феодосии, до поворота на парк «Тайган». Оттуда придется прогуляться пешком всего 2,5 километра.

Третий вариант - отправиться в парк с организованной экскурсией, которые в большом количестве продаются во всех туристических городах полуострова.

Стоимость:

Входной билет в парк стоит 1000 рублей за взрослого и 500 - за ребенка до 10 лет. Однако в эту стоимость включен только проход на территорию парка. Отдельно можно оплатить экскурсию на электромобиле (2500 рублей в час за 3х-местный, 4000 - за 9-местный и 4500 за автомобиль на 12 мест), или арендовать велорикшу за 400 рублей в час.

Отдельно можно записаться на сафари - прогулку по территории, где свободно гуляют львы. Стоимость такой поездки - 10 000 рублей с человека. Такая экскурсия позволит в буквальном смысле поближе познакомиться со львами, сфотографироваться с хищниками и увидеть их не в клетке, а «на свободном выпасе».

5. МАЛЫЙ ИЕРУСАЛИМ В ЕВПАТОРИИ

Такое название закрепилось за несколькими кварталами Старого Города за то, что тут сосредоточено множество памятников культуры различных народов Крыма. Православный храм, древняя мечеть, старинная синагога и комплекс караимских кенас стоят тут бок о бок уже несколько веков.

Прогулка здесь придется по вкусу любителям гастрономического туризма. В бывшей сторожевой башне крепости Гезлев работает традиционная кофейня в татарском стиле, у синагоги можно пообедать в ресторане еврейской кухни «Йоськин Кот», а в кенасах традиционные блюда караимов подаются в столовой.

"Малый Иерусалим" в Евпатории объединяет разные культуры, религии и эпохи. Фото: Руслан Чернышев

Как добраться:

«Малый Иерусалим» расположен недалеко от евпаторийской набережной, поэтому достаточно будет добраться до остановки «Пансионат Орбита» или «Парк имени Караева». Ориентирами будут Никольский собор или мечеть «Джума - Джами» - от них нужно подниматься вверх, в противоположную от набережной сторону до Караимской улицы - сердца «Малого Иерусалима».

На древних улицах "Малого Иерусалима" -атмосфера непрекращающегося праздника. Фото: Официальный сайт города Евпатория

Стоимость:

Гулять здесь можно совершенно бесплатно, однако не стоит пренебрегать услугами многочисленных гидов. В среднем цена за экскурсию составит всего 400- 450 рублей, но лучше расстаться с этой сравнительно небольшой суммой, чем упустить все самое интересное об истории и легендах этого красивейшего места.

Дополнительно стоит взять деньги на перекус - так, средний чек на одного в кофейне Гезлевские ворота составит около 300- 400 рублей, обед в столовой Караимских Кенас обойдется также около 300- 500 рублей на человека, а полноценный ужин в одном из национальных ресторанчиков будет стоить в среднем 1000 рублей с человека.