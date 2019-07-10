Ход в гарем крымского хана оказался канализационным стоком

Реставрационные работы в ханском дворце привели к очередному уникальному открытию - найден подземный ход в гарем! Такими заголовками пестрели многие СМИ полуострова.

- Во время заливки бетона навеса, установленного над главным корпусом дворца, были обнаружены подземные ходы, ведущие от гарема и главного корпуса. Дворец таит в себе еще множество тайн, которые историкам и археологам предстоит разгадать, - сообщил журналистам депутат Государственной Думы Руслан Бальбек.

Новость вызвала бурные обсуждения. Сразу же появилось множество теорий о том, зачем же был нужен такой тоннель. Читатели КП-Крым высказывали самые разные предположения: одни считали, что проход был построен, дабы в случае бунта вывести всех жен султана в безопасное место, другие придерживались мнения, что сооружение предназначалось для тайных любовных свиданий с наложницами хана.

Но увы, жизнь не похожа на истории из 1001 ночи, и реальность оказалась куда прозаичнее:

- Да, мы слышали об этих новостях, но к сожалению, никакой информации по этому тоннелю я вам дать не могу, потому что насколько мне известно, его попросту нет. Единственные подземные сооружения, которые могли бы быть на этом месте - это элементы древней системы водоснабжения дворца. Я не могу сказать точно, откуда у Руслана Исмаиловича (Бальбека, - ред.) появилась информация о находке, но, к сожалению, никакого научного обоснования у нее нет, - сообщил Комсомольской Правде - Крым директор Института Археологии Крыма РАН Вадим Майко.

Он предположил, что недостоверную информацию депутату могли сообщить задействованные в реставрационных работах строители, по ошибке принявшие древнее техническое сооружение за тоннель.

СПРАВКА КП

Бахчисарайский дворец – комплекс строений, некогда бывших резиденцией крымских ханов династии Гиреев, памятник истории общемирового значения.

Сейчас на территории дворца находится Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник. В результате низкого финансирования при Украине дворец находился в запущенном состоянии, поэтому было принято решение о противоаварийных и реставрационных работах, на которые потребуется несколько лет и около 1,6 миллиарда рублей.

Работы включают в себя переборку кровли с реставрацией поврежденных элементов черепицы, а также противоаварийные мероприятия в главном корпусе и постройках гарема, ханской кухни, библиотеки, а также графского и конюшенного корпуса, соколиную башню. Также укрепят мосты около рва и постамент Екатерининской мили.

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