2019-07-12T16:47:33+03:00
Политика

Опаснее, чем кажется на первый взгляд: В Крыму оценили заявление Киева о переименовании России

Крымские политики считают, что далеко не безобидно
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Автор нашумевшего высказывания - помощник Зеленского, Никита Потураев Фото: FacebookАвтор нашумевшего высказывания - помощник Зеленского, Никита Потураев Фото: Facebook
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Новость о том, что помощник президента Украины Никита Потураев предложил переименовать Россию в Московию на украинских картах, у большинства вызвала только легкую ухмылку. Мало ли, что там в незалежной опять ляпнули, да и на предыдущем месте работы Зеленского его команда тем и занималась, что смешила народ. Однако эксперт считает, что подобные заявления не так безобидны, как кажется на первый взгляд.

- Конечно, со стороны это кажется какой-то клоунадой, особенно если учитывать, что большинство людей из команды нового президента Украины привыкли быть на третьестепенных ролях и потому пока позволяют себе высказывания, которые от государственных деятелей слышать несколько странно. Но к сожалению, у этой новости есть и намного более неприятный и глубокий подтекст. Дело в том, что политическую работу у Зеленского выполняют достаточно молодые люди. У них нет никаких связей с коллегами на постсоветском пространстве, к тому же, они прошли серьезное обучение на западе. Это результат многолетней деятельности различных НКО и фильтровки той будущей элиты, которая сейчас управляет Украиной. И они прекрасно знают, что гуманитарная сфера отвечает за то, что люди из себя представляют. Если вы работаете с языком человека, вы работаете с миром, который его окружает. Так что цель подобных заявлений - максимально отдалить русский и украинский народы друг от друга, - рассказал КП-Крым политолог Владимир Джаралла.

Также эксперт заявил, что подобные технологии уже применялись американцами на оккупированных территориях в Японии и Германии, а потому не стоит недооценивать их значение. По словам политолога, на западе идея разделить народы постсоветского пространства при помощи языкового вопроса набирает популярность.

В свою очередь заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс уверен, что подобные заявления дискредитируют нынешний официальный Киев.

- Психоз украинской власти переходит уже в такую фазу, когда требуется медицинское вмешательство, - поделился мнением с КП-Крым вице-спикер. - Как можно комментировать бред людей, которые ради красного словца дискредитируют и украинскую власть, и саму Украину, показывая никчемность руководства этой большой страны, где живут наши братья? Ведь Украина и Россия - братские страны, это не мы придумали, так было и до нас. Я думаю, что придет время, когда благодаря естественному отбору останутся только те, кто понимает важность дружбы Украины и России.

КСТАТИ

В последнее время делал громкие заявления и сам новоизбранный президент Украины. Зеленский выложил в своем Facebook видео с предложением Владимиру Путину о встрече. Руководитель незалежной хотел обсудить статус Крыма. На полуострове только посмеялись и назвали его слова речью неопытного политика.

- Включение России в ПАСЕ подтверждает, что полуостров российский. Зеленский опоздал на пять с лишним лет. Уже давно все выяснено и определено, - сказал тогда вице-спикер ГС РК Ефим Фикс.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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