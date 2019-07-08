«Он опоздал на пять лет»: В Крыму оценили обращение Зеленского к Путину по поводу статуса полуострова

Обращение президента Украины Владимира Зеленского к президенту России Владимиру Путину в Крыму назвали речью неопытного политика.

Ранее Зеленский на канале YouTube выложил видеоролик, в котором предложил лидеру РФ встретиться.

- Теперь хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте! Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе, - сказал гарант.

Украинский президент предложил обсудить эти вопросы не один на один, а в многостороннем формате - помимо президента России и Украины, пригласить президента США Дональда Трампа, премьера Великобритании Терезу Мэй, канцлера ФРГ Ангелу Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона.

- Думаю, (президент Белоруссии) Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас в Минске, - сообщил Зеленский.

«Вопрос, чей Крым, закрыт раз и навсегда»

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс отметил, что видеообращение Зеленского – свидетельство того, что украинский президент – неопытный политик и не знает, как нужно обращаться к главе другого государства.

- Я думаю, что это делать он еще научится, молодость пройдет, все встанет на место. Что касается обсуждения, есть нормандский формат для такого рода встреч (группа из руководителей Германии, России, Украины и Франции). А США к этому вообще никакого отношения не имеют. У них там проблем более чем достаточно, - заявил КП-Крым Ефим Фикс.

Он подчеркнул, что обсуждать принадлежность Крыма бессмысленно, этот вопрос закрыт раз и навсегда.

- Включение России в ПАСЕ подтверждает, что полуостров российский. Зеленский опоздал на пять с лишним лет. Уже давно все выяснено и определено, обсуждать это – только время тратить. Наверное, человеку делать нечего. Что касается Донбасса, то даже наблюдатели ОБСЕ подтвердили, что там нет российских войск – только донецкие ополченцы и украинская армия. Они воюют против своего народа, - заключил вице-спикер крымского парламента.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что предложение Зеленского будет рассмотрено, но пока ответа по этому поводу нет. Он отметил, что США не являются участниками нормандского процесса.

- Нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, - сообщил Песков.

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