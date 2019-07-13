"На Украине понимают, что им нечего противопоставить": В Крыму оценили реакцию Киева на учения российских десантников

Учения российского десанта в Крыму - это страшный сон для Украины. Такое мнение "Комсомольской правде-Крым" выразил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

Ранее Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что учения десантников России в Крыму показали незащищенность Украины в случае высадки российских военных на территории страны. Также экс-глава СБУ добавил, что незалежной нужно беспокоиться об укреплении вооруженных сил, поскольку в распоряжении страны только 50 тысяч солдат. Также Смешко отметил, что существование Украины может продлиться недолго в условиях, если ее некому будет защищать.

- Учения, прошедшие на мысе Опук, показали, что крымчане могут спать спокойно с точки зрения любых внешних угроз, которые так или иначе могут возникнуть перед нашей республикой и страной. Ведь, к сожалению, мы знаем, что регулярно в небе над Крымом появляются беспилотники США или самолеты-разведчики. Мы постоянно слышим те угрозы, которые идут со стороны киевских властей, что Крым нужно возвращать силой и так далее. Потому все эти факторы ставят вопросы безопасности во главу угла, - отметил Владислав Ганжара.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="" height="" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/719608" frameborder="0"></iframe> Военнослужащие десантировались с высоты 600 метров из 40 самолетов Ил-76 двумя параллельными потоками..Михаил ПАТЛИС

По его мнению, подобные учения "охлаждают любые горячие головы и в Киеве, и в других точках планеты, где сегодня есть мысли о применении военной силы против полуострова".

- Сегодня на Украине учения уже представляют как страшный сон. Они понимают, что если такой десант высадился бы на территории незалежной, то ничего подобного они не смогли бы противопоставить, несмотря на сказки о своей непобедимой армии. Пускай смотрят и видят наш потенциал и возможности. Если только они попробуют взять Крым силой, это будет означать крах украинского государства, - выразил свое мнение депутат.

Также он добавил, что российская армия является одной из лучших по всем официальным рейтингам.

- Сравнивать нашу армию с армией Украины просто невозможно - это Моська и Слон. В этом отношении Украина отдает себе отчет о своих возможностях и возможностях нашей страны. Так, усиление Черноморского флота очень сильно повлияло на расстановку сил в акватории Черного и Средиземного моря. Угрозы перед Крымом стоят, и наша страна сделала все, чтобы купол безопасности обеспечивал нам гарантии безопасности, - заключил политик.

Напомним, 11 июля в восточном Крыму высадилось 2,5 тысячи десантников. Военнослужащие десантировались с высоты 600 метров из 40 самолетов Ил-76 двумя параллельными потоками. Личный состав, в соответствии с замыслом учения, отрабатывал захват объектов условного противника и уничтожил незаконное вооруженное формирование.

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