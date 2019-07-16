Погода в Крыму: После дождичка в четверг небо прояснится и выглянет солнце
На полуострове, не лето, а осень: прохладно и все время капает с неба, будто там на верху проржавели трубы. Природа-матушка будто с ума сошла и перепутала июль с октябрем!
Доколе!? Сколько еще жителям и гостям Крымского полуострова зябнуть и шлепать по лужам?!
На такой вопрос по силам дать ответ только синоптикам.
- Во вторник, 16 июля, на полуострове будут дожди, ливни, грозы и возможен град, - рассказала «Комсомольской правде - Крым» Раиса Степанова, начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Крымское УГМС», и тут же добавила. - При грозах шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с.
Идет речь и штормовом предупреждение: ветер не собирается сдавать своих позиций.
Вся беда в том, что в Крыму правит бал холодные полярные воздушные массы, которые пришли с северо-запада.
Но скоро на полуострове станет уютнее, нужно чуть набраться терпения.
- В среду, 17-ого и 18 июля, в четверг, ожидается небольшое улучшение погодных условий: грозы и кратковременные дожди возможны только в дневное время, а ночью без осадков, - сообщила Раиса Степанова. - Дальше характер погоды изменится более кардинально и до конца недели не будет осадков.
Ночью на улице будет прохладно 12-17 градусов, на Южном побережье до 22 градусов. Днем на Крымском полуострове столбик термометра поднимется до +23 …28 градусов.
А как же пройдут суббота и воскресенье?!
- Выходные будут хорошие, сухо, без дождей. Потеплеет на 3…4 градуса, днем термометр покажет +27…32, - отметила специалист.
Правда, поручиться за то, что вся следующая неделя будет погожей, синоптик не смогла.
В тоже время специалист считает, что нынешнюю погоду нельзя назвать аномальной.
- На улице всего на 2,4 градуса ниже, среднесуточных показателей за прошлые года, отметила крымский синоптик.
ИСТОЧНИК KP.RU