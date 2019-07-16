Тщательно и скрупулезно изучают вопрос: Суд Амстердама снова отложил решение по скифскому золоту

Апелляционный суд Амстердама отложил принятие окончательного решения о судьбе скифского золота - коллекции артефактов, вывезенной из крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона (Нидерланды) в 2013 году.

После того, как в марте 2014 года Крым вошел в состав России, Украина предъявила свои права на экспонаты, и с тех пор продолжаются судебные тяжбы.

Во вторник, 16 июля, решение в очередной раз не вынесли. Дело поставили на паузу: суд вернется к этому вопросу через 6-9 месяцев, а пока золото будет хранить музей Алларда Пирсона. Апелляционный суд Амстердама тем временем ждет от сторон дополнительных данных.

- Безусловно, это сложный вопрос, связанный с оценкой различных аспектов принадлежности культурных ценностей. Голландское правосудие столкнулось с ситуацией, которая не имеет прецедентов в новейшей истории, и ничего удивительного в том, что решение суда по этому вопросу отложено, нет., - рассказал КП-Крым директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин. - Мы рады что голландский суд так тщательно и скрупулезно подходит к изучению этого вопроса и надеемся, что результатом будет справедливое решение по этому делу - возвращение этих артефактов в Крым, к месту находки и постоянного хранения экспонатов.

- Вам уже сообщили, какие именно документы затребовал суд?

- Нет, пока точно не известно. Думаю, эти бумаги нужны для уточнения деталей о собственности на эти вещи, их происхождении: где экспонаты хранились, каким образом попали в музей. Вся эта документация у нас есть. Мы готовы, безусловно, предоставить все необходимые документы суду.

Грифон на бронзовом навешье. Хранился в Центральном музее Тавриды. Фото: из архива музея

Скифским золотом напомним, называют экспонаты четырех крымских музеев - Керченского историко-культурного заповедника (теперь Восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник), Центрального музея Тавриды, национального музея-заповедника "Херсонес Таврический" и Бахчисарайского историко-культурного заповедника. Эти учреждения в 203 году передали для выставки в Амстердаме "Крым – золото и секреты Черного моря" уникальные артефакты, которые ранее никогда не выставлялись в Европе.

Выставка в музее Алларда Пирсона должна была завершиться 28 мая 2014 года, но из-за Крымской весны в Амстердаме решили продлить срок экспозиции до 31 августа 2014 года.

Украинские власти после референдума заявили, что экспонаты - государственная собственность Украины, и ценности следует вернуть в Киев.

Серьги хранились в бахчисарайском музее-заповеднике. Фото: архив музея

Музей Алларда Пирсона заявил, что отдаст экспонаты только по решению суда. При этом часть коллекции из киевского Музея исторических драгоценностей, которая тоже выставлялась в Нидерландах вместе с крымскими артефактами, сразу же вернули на Украину.

Скифское же золото из Крыма до сих пор хранится в подвалах музея Алларда Пирсона. С судебные заседания пока ни к чему не привели: сначала голландский суд отдал экспонаты Украине, но крымские музеи подали апелляцию. После этого окончательное решение по делу все откладывают и откладывают.

ЦИФРЫ

Из Крыма в Амстердам вывезли более тысячи ценнейших предметов.

451 экспонат - из Центрального музея Тавриды

215 экспонатов - из музея-заповедника "Херсонес Таврический"

еще 215 - из Бахчисарайского историко-археологического музея-заповедника

190 - из Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника

КОНКРЕТНО

Самыми ценными в коллекции считаются:

1. Статуя Змееногой богини - прародительницы скифских царей. Ее нашли по частям в разное время на горе Митридат в Керчи. Ученые считают, что статуя изображает жену Геракла, прародительницу скифов.

2. Серьги в виде мужских фигурок. Найдены во время раскопок Усть-Альминского некрополя в Бахчисарайском районе.

3. Китайские лакированные шкатулки. Тоже найдены во время раскопок Усть-Альминского некрополя. Каким образом изделия из Поднебесной I века нашей эры попали в крымское захоронение - неизвестно.

4. Сосуды в виде барашков-водолеев. Найдены в Белогорском районе во время раскопок нейзацкого могильника.

5. Грифон на бронзовом навешье. Найден в Советском районе во время экспедиции по местам строительства Северо-Крымского канала.

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