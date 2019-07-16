По Крыму прошел «кадропад»: Громкие увольнения на полуострове продолжаются

На прошлой неделе не только в Севастополе, но и в Республике Крым прошли серьезные кадровые перестановки. В некоторых случаях это были вполне ожидаемые увольнения, а иные вызвали у крымчан удивление.

Так, например, неожиданной оказалась отставка Олега Торубарова, министра внутренних дел Крыма. В пресс-службе МВД его отставку комментировать никак не стали, лишь сообщили, что его место временно займет начальник полиции Крыма Павел Каранда.

Покинул на прошлой неделе свой пост, как мы уже сообщали, министр здравоохранения РК Александр Голенко. Официальная версия - по состоянию здоровья. Министерское кресло Голенко получил еще в 2015 году, а до этого, с 2014 года, исполнял обязанности замминистра в этом же ведомстве. Его преемником назначили крымского врача Игоря Чемоданова, до этого возглавлявшего республиканский «Центр Крови».

А вот увольнение Игоря Коробчука, директора «Крымавтотранса», пожалуй, было прогнозируемым. Руководство республики давно высказывало претензии к работе госпредприятия. Срыв рейсов, остановки в запрещенных местах и имущественные проблемы - все это привело к отставке чиновника.

- Недобросовестные водители, подбирающие безбилетных пассажиров в обход кассы, на всех автостанциях как работали, так и продолжают работать. И в ночное время работали. Плевать все хотели на законодательство. Никто не стесняется, - прокомментировал отставку чиновника глава Крыма Сергей Аксенов.

А уже на этой неделе, вечером 15 июня стало известно, что заявление об увольнении написал еще один чиновник. На этот раз в отставку ушла глава администрации Ленинского района Светлана Иванова. Причиной отставки стали подозрения в коррумпированности.

- Я внимательно изучил материалы по делу главы администрации Ленинского района Светланы Ивановой, представленные мне Комитетом по противодействию коррупции Республики Крым, который входит в состав Совета министров. Считаю, что у меня есть все основания для выражения недоверия главе администрации. Она написала заявление об отставке, - написал Аксенов на своей официальной странице Вконтакте.

С чем связаны такие «кадровые потрясения» на полуострове, и ждут ли Крым новые отставки в органах государственной власти пока точно сказать нельзя. Ясно одно – в республике продолжается кадровый беспорядок.

- Нужно понимать, что несмотря на то, что отставки проходят одновременно, и эффект камешка, который сдвигает лавину тут конечно же есть, у каждой отставки все таки есть свои причины, и они существенно разнятся. В случае с министром МВД – это федеральная ответственность, отставка связанна с процессами на федеральном уровне. Единственное что можно отметить – как отмечают сторонние наблюдатели с материка, такое тесное взаимодействие МВД и местных властей никогда и нигде не одобряется. Как известно, была информация, что в МВД с крымскими властями наладили не просто рабочие отношения, а довольно тесные связи. Также МВД участвовало в нескольких резонансных мероприятиях, в частности в задержаниях общественников, которые многие считают ошибочными. Что же касается отставки главы Ленинского района – очевидно, что возникли вопросы к ее деятельности со стороны правоохранительных органов, и власти просто среагировали на полученную информацию. А в ситуации с Крымавтотрансом – эта тема давно находится под контролем главы республики, поэтому там регулярно проходят подобные кадровые перестановки. Пожалуй, только отставка министра здравоохранения напоминает о кадровой чехарде, которая царит в этой сфере. И это достаточно тяжело воспринимается как работниками сферы, так и гражданами. Люди жалуются на бюрократию, и проблемы которые она вызывает. Но это связано не столько с Крымом, сколько с общей системой здравоохранения. В таких условиях кадровые перестановки только усложняют ситуацию, - рассказал КП Крым политолог Владимир Джаралла.

Также эксперт отметил, что кадровые перестановки происходят на полуострове постоянно, и их логика далеко не всегда понятна. По словам политолога, кадровая чехарда, призванная якобы встряхивать аппарат управления, на деле вызывает только сомнения в способности властей решать вопросы на системной и методичной основе.

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