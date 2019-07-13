Новый врио губернатора Севастополя отправил правительство города в отставку

После увольнения губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова правительство города ушло в отставку. Указ опубликован на официальном сайте правительства.

- Постановляю объявить об отставке правительства Севастополя с 12 июля и поручить правительству осуществление своих полномочий до формирования нового состава, - говорится в документе, подписанном временно исполняющим обязанности губернатора города Михаилом Развожаевым.

Напомним, 11 июля 42-летний Дмитрий Овсянников был освобожден от должности губернатора по собственному желанию. Президент РФ подписал соответствующий указ. И назначил врио главы города Михаила Развожаева. Ранее он был руководителем исполкома ОНФ.

Михаила Развожаева официально представил 12 июля полномочный представитель Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов. Он отметил, что новый врио главы города обладает опытом государственной службы как на федеральном, так и на региональном уровне.

- Михаил Владимирович возглавлял исполком Общероссийского народного фронта и не понаслышке знает, как организовать гражданский контроль за работой государственного аппарата. Все это будет помогать ему в практической работе на посту руководителя региона, - подчеркнул Владимир Устинов.

Также полномочный представитель президента отметил, что Развожаеву предстоит решить социально-экономические проблемы горожан.

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