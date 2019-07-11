2019-07-11T20:55:52+03:00
Общество

Что известно о врио губернатора Севастополя Михаиле Развожаеве

39-летний сибиряк возглавлял исполком ОНФ
Галина КОВАЛЕНКО
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Михаил Развожаев.Михаил Развожаев.Фото: Александр Ширков
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В Севастополе серьезная кадровая сдвижка: отправлен в отставку губернатор города федерального значения Севастополя Дмитрий Овсянников.

Освобожденное указом президента кресло займет временно исполняющий обязанности Михаил Развожаев.

Новому руководителю 38 лет - Михаил Развожаев родился 30 декабря 1980 года в Красноярске. В 2002 году он получил диплом исторического факультета Красноярского государственного педагогического университета.

На протяжении нескольких лет, с 2008 года по 2012 год, Михаил Развожаев был на руководящих должностях в администрации губернатора Красноярского края. Затем стал замом руководителя администрации губернатора Красноярского края.

Несколько месяцев, с июль по октябрь 2014 года, был советником министра РФ по делам Северного Кавказа, а затем стал его заместителем.

В октябре 2018 года указом президента РФ Владимир Путин был назначен временно исполняющим обязанности главы Хакассии. В декабре 2018 года он возглавил исполком ОНФ. Решение принял Центральный штаб движения.

Михаил Развожаев женат, и у него двое детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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