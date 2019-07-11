Что известно о врио губернатора Севастополя Михаиле Развожаеве
В Севастополе серьезная кадровая сдвижка: отправлен в отставку губернатор города федерального значения Севастополя Дмитрий Овсянников.
Освобожденное указом президента кресло займет временно исполняющий обязанности Михаил Развожаев.
Новому руководителю 38 лет - Михаил Развожаев родился 30 декабря 1980 года в Красноярске. В 2002 году он получил диплом исторического факультета Красноярского государственного педагогического университета.
На протяжении нескольких лет, с 2008 года по 2012 год, Михаил Развожаев был на руководящих должностях в администрации губернатора Красноярского края. Затем стал замом руководителя администрации губернатора Красноярского края.
Несколько месяцев, с июль по октябрь 2014 года, был советником министра РФ по делам Северного Кавказа, а затем стал его заместителем.
В октябре 2018 года указом президента РФ Владимир Путин был назначен временно исполняющим обязанности главы Хакассии. В декабре 2018 года он возглавил исполком ОНФ. Решение принял Центральный штаб движения.
Михаил Развожаев женат, и у него двое детей.
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ИСТОЧНИК KP.RU