В Крыму назначили нового министра здравоохранения

СЕГОДНЯ 13:14 2019-07-11T13:14:55+03:00

Им стал Игорь Чемоданов

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Глава Крыма назначил нового министра здравоохранения республики. Им стал главный врач «Центра крови» Игорь Чемоданов.

Соответствующий указ опубликован на сайте правительства.

- Назначить Чемоданова Игоря Геннадьевича на государственную должность Республики Крым - министра здравоохранения Республики Крым, - написано в указе.

СПРАВКА «КП»

Игорь Чемоданов окончил Крымский государственный медуниверситет имени Георгиевского в 1998 году, врач высшей категории.

Руководил ГБУЗ РК «Центр крови».

9 июля с должности министра здравоохранения РК был уволен Александр Голенко, который возглавлял министерство с сентября 2015 года.

Кстати, на этой неделе лишился должности и директор предприятия "Крымавтотранс" Игорь Коробчук. Сергей Аксенов подчеркнул, что он не справился со своими должностными обязанностями.

ИСТОЧНИК KP.RU