В Крыму назначили нового министра здравоохранения
Глава Крыма назначил нового министра здравоохранения республики. Им стал главный врач «Центра крови» Игорь Чемоданов.
Соответствующий указ опубликован на сайте правительства.
- Назначить Чемоданова Игоря Геннадьевича на государственную должность Республики Крым - министра здравоохранения Республики Крым, - написано в указе.
СПРАВКА «КП»
Игорь Чемоданов окончил Крымский государственный медуниверситет имени Георгиевского в 1998 году, врач высшей категории.
Руководил ГБУЗ РК «Центр крови».
9 июля с должности министра здравоохранения РК был уволен Александр Голенко, который возглавлял министерство с сентября 2015 года.
Кстати, на этой неделе лишился должности и директор предприятия "Крымавтотранс" Игорь Коробчук. Сергей Аксенов подчеркнул, что он не справился со своими должностными обязанностями.
ИСТОЧНИК KP.RU