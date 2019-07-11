2019-07-11T19:33:12+03:00
Политика

Путин отправил в отставку губернатора Севастополя

Его пост займет Михаил Развожаев
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.

- Президент своим указом принял отставку Овсянникова по собственному желанию и назначил врио губернатора Михаила Развожаева, - сказал господин Песков.

Напомним, Дмитрий Овсянников стал врио главы Севастополя 28 июля 2016 года. Он сменил на этом посту Сергея Меняйло. Официально губернатором города Овсянников стал в сентябре 2017 года после победы на выборах с результатом 71,12%.

С декабря 2015 года до июля 2016-го Овсянников занимал пост заместителя министра промышленности и торговли РФ, а до этого был главой департамента региональной промышленной политики Минпромторга РФ.

Первое сообщение о том, что губернатор Севастополя может уйти в отставку появилось 29 мая. Тогда в телеграм-каналах обсуждали, что на эту должность может быть назначена экс-командующая ЧФ Александра Витко. Однако Овсянников опроверг эту информацию, сообщив, что просто идет в отпуск.

Михаил Развожаев, который теперь стал врио губернатора Севастополя, родился в 1980 году в Красноярске, окончил исторический факультет Красноярского государственного педагогического университета. До настоящего времени Развожаев был руководителем исполкома Общероссийского народного фронта. С середины октября по середину ноября прошлого года был временно исполняющим обязанности главы Республики Хакасия, а до этого - замминистра по делам Северного Кавказа (четыре года)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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