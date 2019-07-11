Алексей Чалый об отставке губернатора Севастополя: Пойду пить шампанское

- Знаю об отставке только из бесконечного количества звонков, которые получил. Еду в автомобиле, и мне сыплются смк-ки одно за другим, подробностей не знаю. Кроме главного факта мне ничего неизвестно. А куда он уходит?

- Еще пока нет информации.

- Вы знаете мое отношение к этому вопросу. Достижения в его правление были только в одном случае. Нам чуть ли не силком впихивали огромное количество федеральных денег, и если все это шло под надзором федеральных чиновников, которые бесконечно занимались нашими проблемами, то да - тогда что-то получалось. Как только проекты шли только под эгидой правительства Севастополя, так шел крупный провал. Как знаменитые очистные, которые город не получил, и два миллиарда денег пропало. И таких примеров много... … Мне начала валиться куча смс и поздравлений.

- И даже поздравления?

- Да. Звонят, говорят, будут пить шампанское. Я тоже как приеду, выпью шампанского.

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