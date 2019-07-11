Губернатор Овсянников о своей отставке: «Благодарю всех севастопольцев, которые меня поддерживали»

Дмитрий Овсянников, который оставил пост губернатора Севастополя по приказу президента России Владимира Путина, поблагодарил жителей города, которые его поддерживали.

- Завершен этап напряженного труда, Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и мной приняты соответствующие решения. Благодарю всех севастопольцев, которые поддерживали меня на протяжении всех предыдущих лет, всех коллег за их кропотливую, упорную работу во благо города-героя Севастополя. За три года удалось сделать многое для развития города, повышения качества и комфорта жизни в нем, - сообщил Дмитрий Овсянников.

Напомним, Дмитрий Овсянников стал врио главы Севастополя 28 июля 2016 года. Он сменил на этом посту Сергея Меняйло. Официально губернатором города Овсянников стал в сентябре 2017 года после победы на выборах с результатом 71,12%.

Теперь врио губернатора Севастополя назначен Михаил Развожаев. Он был руководителем исполкома Общероссийского народного фронта. С середины октября по середину ноября прошлого года был временно исполняющим обязанности главы Республики Хакасия, а до этого - замминистра по делам Северного Кавказа (четыре года).

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